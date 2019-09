L'annuncio del Comune

Il comune di Palazzo Adriano stabilizza 20 dipendenti che da 29 anni attendevano il contratto a tempo indeterminato.

“Con grande orgoglio, oggi, questa amministrazione comunale raggiunge un grandissimo risultato storico – si legge in una nota del Comune -, un orgoglio per tutta la comunità, un traguardo raggiunto dai nostri dipendenti comunali.

Ringraziamo per il grande lavoro svolto i dipendenti dell’area Amministrativa ed Economica Finanziaria che hanno collaborato per questa risvolta lavorativa; un grazie particolare al responsabile del procedimento dottor Giuseppe Parrino, alla dott.ssa Antonella Scibetta Segretaria del nostro comune e all’ ex dirigente del I settore Battista Parrino per avere avviato l’iter.

Un lavoro di squadra che oggi premia dignitosamente tutti e altrettanto dignitosamente premia il lavoro svolto.

Cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori auguri ai nostri dipendenti, oggi firmatari del tanto atteso contratto a tempo indeterminato.”