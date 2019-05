A renderlo noto la Cisl Fp Palermo Trapani

Sono 25 i dipendenti precari del Comune di Vicari, in provincia di Palermo, che potranno contare sul posto a tempo indeterminato. Sono stati stabilizzati i 25 lavoratori. A renderlo noto è Salvatore Badami coordinatore provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani, che ieri ha partecipato alla firma del contratto da parte dei lavoratori.

“Si chiude una lunga stagione di incertezza per questo personale – afferma Badami – che da anni assicura servizi essenziali in un comune dell’entroterra palermitano in cui gli uffici municipali sono un riferimento essenziale per la collettività”.

Il sindaco di Vicari, Antonino Miceli e l’assessore al Personale Ciro Costa simbolicamente hanno consegnato una pergamena ai lavoratori, ringraziandoli per la dedizione e l’amore dimostrati verso il Comune. “La nostra amministrazione crede fermamente che il lavoro sia sicurezza, stabilità e dignità – hanno detto Miceli e Costa – per questo oggi per noi è un giorno straordinario”.