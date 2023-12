Cortocircuito ad un contatore, ferito uno dei tecnici

Incendio a Palazzo Nuccio, non lontano dal corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Palermo. Le fiamme hanno devastato il quadro elettrico dello stabile storico di via Antonio Paternostro, danneggiando diversi contatori. Il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 11, mentre era in corso un intervento di manutenzione di una ditta appaltatrice di E-distribuzione. Nell’accaduto, uno dei tecnici è rimasto ustionato ad un braccio a causa delle fiamme, riportando ferite non gravi. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo al vicino pronto soccorso. Secondo quanto riferiscono gli uffici, l’uomo sarebbe in buone condizioni di salute.

Incendio in mattinata, indagini sulle cause

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco intorno a mezzogiorno. Sul posto è giunto anche il personale dei carabinieri, che ha sentito i residenti ed ha effettuato i primi rilievi di rito. Un episodio che è stato immortalato da alcuni passanti e che ha fatto immediatamente il giro dei social network. Nel video, pubblicato da alcune pagine, si vede lo sviluppo dell’incendio. Dal luogo dell’accaduto, è stata sprigionata una folta coltre di fumo, che si è poi dispersa in area. Nel sottofondo, si poteva distintamente udire poi lo scoppio dei cavi elettrici interessati dal fuoco. In seguito all’accaduto, l’immobile è rimasto senza luce e, di conseguenza, senza acqua. A tal proposito, dovrà essere effettuato un intervento di ripristino dell’impianto, previo accertamento delle cause che hanno portato all’accaduto.