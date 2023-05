Un palermitano di 52 anni è caduto dal quarto piano questa mattina in piazza Scaffa a Palermo. L’uomo è caduto nel lucernario. Nonostante la caduta da un’altezza così alta l’uomo è rimasto vivo. La caduta gli ha causato la fratture delle gambe e il ricovero in ospedale.

In corso esami medici sul malcapitato

I medici stanno eseguendo tutti gli esami per accertare che non vi siano lesioni interne. Sono intervenuti in soccorso i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che stanno indagando sull’episodio. Al momento non si esclude nessuna possibilità.

Precedenti incidenti

Ci sono diversi precedenti di incidenti simili soprattutto sul lavoro anche se quello odierno non è stato classificato in questo modo.

Una settimana fa un incidente sul lavoro si era verificato all’interno di una azienda agricola sulla Provinciale 25 tra Ragusa e Marina di Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, un operaio si trovava in cima ad una capannone che avrebbe dovuto tinteggiare, quando, per cause da accertare, ha perso l’equilibrio finendo per terra.

In elisoccorso a Catania

Un impatto violentissimo, la vittima è stata soccorsa dai colleghi di lavoro ma viste le sue condizioni si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento dell’operaio nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Operaio in gravi condizioni

L’uomo, secondo alcune testimonianze, è in gravi condizioni ma i medici non intendono sbilanciarsi sulle sue capacità di recupero.

Inchiesta della Procura

E’ stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Ragusa che intende accertare se l’operaio stesse operando secondo i parametri previsti dalle norme a tutela della sicurezza nel lavoro. Saranno eseguite delle ispezioni sul luogo dove è avvenuto l’incidente per svelare eventuali responsabilità ma determinanti potrebbero essere i racconti delle persone che si trovavano in quell’azienda.

Incidenti analoghi in precedenza erano stati denunciati anche nel Siracusano