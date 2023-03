ricoverato al cannizzaro di catania

Nuovo incidente sul lavoro in Sicilia con un operaio rimasto ferito a Modica. La vittima è un 40enne, residente a Modica, impiegato in un’azienda che tratta materiale plastico: stando ad una prima ricostruzione, è scivolato da un muletto battendo il capo a terra. I rilievi sono condotti dei carabinieri e dello Spresal, Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Azienda sanitaria locale.

Operaio in elisoccorso a Catania

L’operaio è stato soccorso dai suoi colleghi poi è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato al Trauma center con una prognosi di 30 giorni. La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per determinare le cause dell’incidente: sarà stabilito se l’operaio stesse lavorando in condizioni di sicurezza e nel corso della giornata sono stati sentiti alcuni testimoni.

Incidente sul lavoro a Siracusa

Nei giorni scorsi, a Siracusa, un operaio di 43 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nell’area della Cittadella dello Sport. La vittima stava lavorando su un tetto di una struttura, quando, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, è precipitato da un’altezza di circa 3 metri.

Ferito in ospedale

E’ stato condotto in ospedale e secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato nei lavori riguardanti i nuovi impianti previsti dall’amministrazione comunale, proprietario e gestore della Cittadella dello Sport, dopo i problemi legati al riscaldamento dell’acqua della piscina Paolo Caldarella.

Le indagini sull’incidente

Gli inquirenti dovranno accertare se l’operaio stesse lavorando nel rispetto delle norme di sicurezza, per questo saranno sentiti i responsabili degli interventi. Sarebbero stati alcuni colleghi a prestare le prime cure al 43enne, l’impatto è stato, inevitabilmente, violento, causando delle lesioni.

La tragedia ad Avola

Nelle settimane scorse, un operaio di Avola, 36 anni, Salvatore Eroe, è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia, l’uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un immobile quando, per cause da accertare, è rimasto folgorato. I primi a prestare soccorso alla vittima sono stati altri operai ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità in questo ennesimo incidente sul lavoro.