Il giudice lo aveva condannato a due mesi di reclusione

Un palermitano di 27 anni ha ricevuto una multa da 4.500 euro dopo essere stato sorpreso a danneggiare una colonnina antincendio a Brescia. Non è chiaro cosa abbia spinto il giovane a tale gesto ma, in seguito alla sentenza del giudice, ora dovrà pagare una multa a tre zeri.

I fatti risalgono al 23 maggio 2015, quando il 27 enne di Palermo, assieme a un amico si stava muovendo a piedi nei pressi della Multisala Oz di Brescia, per raggiungere un locale. A un certo punto, forse colto da un raptus o un fastidio di quel momento, ha raggiunto un’aiuola e mollato un pugno infrangendo un vetro di protezione della colonna antincendio.

E proprio in quegli istanti sul posto era presente di servizio una pattuglia della Polizia che lo aveva scoperto e denunciato per danneggiamento. La vicenda è quindi finita in tribunale dove il giudice aveva condannato il 27enne a due mesi di reclusione, poi commutati in una multa da 4.500 euro.