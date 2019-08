Il ritiro di Petralia Sottana

Oltre duemila tifosi hanno assistito al debutto stagionale del nuovo Palermo nel test contro la Supergiovane Castelbuono.

In evidenza per la squadra allenata da Rosario Pergolizzi che il primo settembre esordirà nel campionato di Serie D il bomber Giovanni Ricciardo, autore di due gol; sul tabellino dei marcatori anche Christian Langella, che ha realizzato il gol che passerà come il primo nella storia del nuovo Palermo di Dario Mirri e Tony Di Piazza, Alessadnro Martinelli e Andrea Rizzo Pinna.

Pergolizzi per la prima uscita della squadra rosanero ha schierato Pelagotti fra i pali; i difensori Doda, Accardi, Dellafiore e Vaccaro; i centrocampista Martin davanti alla difesa, Kraja, Langella, Martinelli a centrocampo; Ricciardo e Rizzo Pinna in attacco.

L’allenatore rosanero, in considerazione del fatto che l’amichevole è arrivata al sesto giorno di preparazione ha fatto disputare il primo tempo da 40′ e il secondo da 35′.

Non ha partecipato al test amichevole Mario Alberto Santana per delle vesciche ai piedi.