Si terrà a Palermo nel pomeriggio di venerdì 13 marzo l’inaugurazione della mostra «Madé – Corse e piloti», organizzata in collaborazione con l’associazione “Festina Lente”, presieduta da Rosario Lo Cicero Madé.



Nei locali di Palazzo Notarbartolo, che ospita l’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum, saranno in esposizione sino al 20 settembre le opere pittoriche del maestro Pippo Madé dedicate al mondo delle competizioni automobilistiche.

La mostra sarà inaugurata alle 18:00 dal parlamentare regionale Marco Intravaia e presentata da Salvatore Requirez, apprezzato scrittore e appassionato di storia locale.

Luogo: PALAZZO NOTARBARTOLO – Ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum, Via della Libertà , 179/A, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Pippo Madé

