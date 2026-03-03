Al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41, a Palermo, prosegue la Stagione 2025-2026, con un appuntamento insolito ma che promette tanto divertimento: in scena, dal 7 al 29 marzo, ”La bisbetica domata” di William Shakespeare con l’adattamento e la regia di Lavinia Pupella.

Sul palco: Gino Carista, la stessa Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Fabiola Arculeo, Daniela Pupella, Valentino Pizzuto, Massimiliano Sciascia, Vincenzo Pepe ed Edoardo Buscetta.

Gli spettacoli andranno in scena il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle 17.45.





Commedia di William Shakespeare ambientata a Padova, che vede protagonista il signor Battista Minola (Gino Carista) alle prese col carattere litigioso e bisbetico di sua figlia Caterina (Lavinia Pupella) che, per la sua indole scorbutica non viene corteggiata da nessuno. Questo provoca l’infelicità della sorella Bianca (Fabiola Arculeo) che non potrà andare in sposa a nessuno dei suoi corteggiatori, ovvero, Ortensio (Vincenzo Pepe), Gremio (Massimiliano Sciascia) e Lucenzio (Edoardo Buscetta), finché prima non si sia sposata la sorella “indiavolata”. Sarà Petruccio (Leonardo Campanella), un signore arrivato da Verona che, spronato dai pretendenti di Bianca, si incaponisce a voler sposare Caterina al solo scopo di sottometterla e domarla.





I servi Grumio (Daniela Pupella) e Tranio (Valentino Pizzuto), tra pensate bizzarre e sotterfugi disperati, cercheranno di aiutare i loro rispettivi padroni, almeno quando non peggioreranno le cose.

Sulla riga delle più divertenti commedie di Aristofane, si assisterà a scambi di personaggi, a servi che la fanno in barba ai padroni, donne sottomesse o piuttosto ironicamente piegate al ruolo di “domate” per far satira ai ruoli di genere.

Biglietti: euro 16 intero – euro 14 ridotto (over 65).

Info e prenotazioni: 091.6710494.

Per ulteriori info e acquisto on line dei biglietti:www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 16.00

