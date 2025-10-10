Domenica 11.00–20.00 Fibra Fair torna alle Officine Bellotti per due giornate dedicate alla produzione indipendente e ai linguaggi contemporanei. L’area market riunisce una selezione di realtà locali e nazionali impegnate nella ricerca artigianale e nella piccola produzione. Parallelamente, Easy Reader cura una serie di presentazioni editoriali con le nuove uscite di Zic Zic Edizioni e 89 Books. Il programma comprende workshop a cura di Studio Pica, Radici Museo della Natura, Kamera Photo Lab e Federica Romeo. In esposizione Astrolite, scultura di Emanuele Lisciandrello. La parte sonora è affidata a Istmo, Sgambetto, Vincenzo Allotta e Marcello Messineo.

Officine Bellotti – Palermo Via Gagini 4

