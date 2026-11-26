Alla biblioteca Sciascia confronto tra giovani, polizia, psicologi e avvocati

Centocinquanta studenti seduti ai tavoli del dialogo, della prevenzione e della consapevolezza per costruire una cultura del rispetto capace di contrastare la violenza di genere fin dalle nuove generazioni. È il bilancio della giornata “Senza paura: donne e legalità – diamo voce a chi non c’è più e a chi non ce l’ha”, che si è svolta a Palermo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Protagonisti gli studenti

L’iniziativa, ospitata negli spazi della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”, è stata promossa dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alla legalità, guidato dal vicesindaco Brigida Alaimo, in collaborazione con la Questura di Palermo e con il coordinamento dell’associazione culturale Altroquanto. Protagonisti della sessione mattutina sono stati gli studenti degli istituti superiori Cannizzaro, Rutelli, Cascino e Meli, coinvolti in un percorso di confronto diretto con dirigenti della Polizia di Stato, psicologi e professionisti del settore legale. Un approccio concreto che ha consentito ai giovani di approfondire temi fondamentali come il rispetto delle differenze, la prevenzione della violenza, la cultura della legalità e gli strumenti di supporto disponibili per le vittime.

La rete antiviolenza

Particolare attenzione è stata dedicata alla conoscenza della rete antiviolenza e del numero nazionale 1522, servizio gratuito e attivo 24 ore su 24 per offrire assistenza e orientamento alle donne vittime di violenza e stalking. Attraverso il confronto con gli esperti, i ragazzi hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza sui segnali da riconoscere e sulle modalità per chiedere aiuto. Accanto ai lavori ospitati nella biblioteca, piazzetta Brunaccini ha accolto una delle tappe della campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore”, con la presenza del camper itinerante che da anni rappresenta un presidio di informazione, ascolto e prevenzione. Numerosi cittadini hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli operatori specializzati, ricevere materiale informativo e conoscere i percorsi di tutela esistenti sul territorio.

Promuovere la cultura della legalità e del rispetto

Nel pomeriggio l’iniziativa si è aperta alla partecipazione della cittadinanza, trasformando la giornata in un momento collettivo di riflessione sul ruolo della comunità nella lotta alla violenza di genere. L’evento ha confermato come la prevenzione passi anche dall’educazione e dal coinvolgimento dei più giovani. Dare strumenti, informazioni e spazi di ascolto alle nuove generazioni significa infatti costruire una società più consapevole, capace di riconoscere e contrastare ogni forma di abuso prima che si trasformi in violenza. Un messaggio forte che, da Palermo, rilancia l’importanza di fare rete tra istituzioni, forze dell’ordine, scuola e cittadini per non lasciare sole le vittime e promuovere una cultura autentica della legalità e del rispetto.