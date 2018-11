Dal 12 al 14 novembre

Palermo apre le sue porte ad un gruppo di Wedding Planner internazionali che per tre giorni, dal 12 al 14 novembre prossimi, sarà in città in occasione della seconda edizione di Belief Retreat.

Il capoluogo siciliano, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, dopo l’esperienza dello scorso anno sulla Riviera Maya, in Messico, è stato scelto come sede dell’evento itinerante del gruppo Belief Wedding Planners, community che ad oggi mette in rete più di 140 professionisti nell’organizzazione di matrimoni in arrivo da oltre 30 diversi Paesi nel mondo.

Una tre giorni di meeting, dibattiti e confronti, ma anche di scoperta della città: per l’occasione, infatti, il gruppo in visita avrà la possibilità di entrare in alcune delle dimore storiche più belle e solitamente chiuse al pubblico; tenere i propri incontri vista mare, ad esempio alle Terrazze di Mondello; partecipare ad esperienze uniche, ideate e realizzate ad hoc, come la cena medievale nelle sale di Palazzo Conte Federico, quella al Complesso Monumentale dello Spasimo e il party finale al Castello di Solanto ribattezzato “L’aristocrazia siciliana”. Tra i vari momenti, anche il matrimonio in beneficenza donato ad una coppia palermitana che sarà celebrato in maniera privata a Villa Tasca.

Il programma del Belief Retreat 2018 è stato presentato questa mattina a Palermo, durante la conferenza stampa che si è svolta a Villa Niscemi, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e di tutti i soggetti coinvolti nell’ideazione, realizzazione e promozione dell’evento.

“Dopo l’edizione dell’anno scorso del Belief Retreat in Messico, siamo orgogliosi di portare l’evento e di ospitare Wedding Planners da diversi continenti qui in Italia – ha dichiarato Giovana Duailibe, Ceo di Belief Wedding Planners -. L’industria internazionale del Wedding si fa sempre più vicina e, tenendo questo bene in mente, i nostri sforzi sono volti a promuovere una piattaforma sicura e produttiva per i Wedding Planners, così da consentirgli di aumentare il fatturato delle loro imprese e anche di promuovere il loro Paese come Wedding Destination. Questo è il motivo per cui per noi, in quanto comunità globale, è così importante avere l’Italia come primo Paese che ospita il Belief Retreat in Europa”.

“Abbiamo fortemente desiderato e lavorato affinchè Belief Retreat facesse tappa in Italia, più precisamente a Palermo, incoraggiati soprattutto dai numeri che annualmente genera il settore del Destination Wedding nel nostro Paese: solo nel 2018 si rileva un fatturato, tra diretto e indotto, pari a 402 milioni 420 mila euro. Siamo stati spinti, però, anche dalle statistiche più che positive che piazzano la Sicilia, sempre quest’anno, tra le prime 4 regioni d’Italia con il maggior indice di crescita per matrimoni di coppie straniere”, ha spiegato Paola Pizzo, direttore responsabile di Sposi Magazine.

A promuovere il Belief Retreat a Palermo è stata, infatti, proprio la redazione di Sposi Magazine, rivista di settore che ha la sua sede principale nel capoluogo isolano, ma che viene distribuita a livello nazionale ed internazionale. L’organizzazione dell’evento in Italia, invece, è stata affidata alla Event & Wedding Planner Sandra Santoro (membro di Belief con il suo brand gettingmarriedinitaly®) che, per l’occasione, è stata coadiuvata da Confcommercio Palermo, con a capo la sua presidente Patrizia Di Dio e dal presidente di Assoeventi di Confcommercio Palermo, Maurizio Cosentino.

“Essere stata scelta come organizzatrice dell’edizione italiana della Belief Retreat è sicuramente una grande responsabilità di cui sono onorata – ha sottolineato la Wedding Planner Sandra Santoro -. Si tratta di un’occasione unica per far vivere ai miei colleghi internazionali la magia della destinazione Italia, declinata nella sicilianità che la splendida Palermo è in grado di offrire da protagonista indiscussa. La città dalle mille anime che ospiterà l’evento, da sempre simbolo di incontro di culture, mi consente, grazie ai suoi colori, sapori, tradizioni, storia ed architettura, di imprimere nella mente e nel cuore dei partecipanti un’esperienza indelebile in cui la condivisione professionale è scambio interculturale”.

“Il progetto “Palermo Event e Wedding Destination” lanciato da Confcommercio Palermo all’inizio dell’anno comincia a dare i primi frutti – ha detto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio -. Con impegno, da mesi, insieme ad aziende, a professionisti e a Sposi Magazine lavoriamo per dare la migliore immagine di Palermo e delle sue potenzialità, per lanciarla definitivamente come sede di eventi internazionali, grazie alla nostra bellezza, cultura, saperi. Noi, infatti, puntiamo ad una crescita che valorizzi, da un lato, il patrimonio di cultura millenaria e di bellezza; dall’altro, i saperi e le capacità dei nostri imprenditori e professionisti locali che sono pronti a sostenere Palermo capitale di eventi internazionali”.

“Oggi Palermo non è più e non è soltanto la capitale italiana della cultura. Palermo è sempre più capitale delle culture – ha dichirato il sindaco Leoluca Orlando -. A Palermo accogliamo in luoghi che profumano di storia e che trasmettono i nostri valori, accogliamo chi viene da un altro paese come chi viene dal nostro, in nome del riconoscimento di tutti i diritti per tutti”.

A fare tappa a Palermo saranno i Wedding Planner: Judy Amado de Mendez, da Panama; Rui Mota Pinto, dal Portogallo; Guadalupe Alvarez, Ilse Diamant, Cecy Pineda e Cecilia Reyes, dal Messico; Jacqueline Vazquez e Shannon Lemp, dagli Stati Uniti; Fenny Torres, dal Guatemala; Brigitte Kater, dal Belgio; e Sandra Santoro e Valentina Lombardi, dall’Italia. Con loro ci saranno il Ceo di Belief, Giovana Duailibe e il cofounder Fabio Fistarol.