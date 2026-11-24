Formazione obbligatoria, sportello gratuito e monitoraggio permanente

Un protocollo che punta a trasformare la prevenzione delle molestie e delle discriminazioni di genere da principio a pratica quotidiana. È questo l’obiettivo dell’accordo triennale sottoscritto dal Comune di Palermo e dall’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius, presentato alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’intesa approvata all’unanimità dalla giunta comunale

L’intesa, approvata all’unanimità dalla giunta comunale e firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dai rappresentanti dell’organismo promotore dell’Osservatorio permanente “Zero Molestie”, introduce una serie di azioni concrete destinate sia ai dipendenti pubblici sia ai cittadini. Il protocollo ha una caratteristica che l’amministrazione evidenzia come particolarmente significativa: non comporta costi per le casse comunali, essendo basato sullo scambio gratuito di competenze, attività formative e servizi di orientamento.

L’importanza della formazione

Il cuore dell’accordo è la formazione. Dirigenti, funzionari e responsabili del procedimento saranno chiamati a seguire ogni anno percorsi obbligatori dedicati al riconoscimento dei segnali di disagio lavorativo, molestie e fenomeni di mobbing. Previsti inoltre corsi specialistici per gli operatori dello sportello d’ascolto comunale “Maria Luisa Troja”, per i presìdi di parità e per la Polizia municipale. In programma anche una summer school annuale dedicata alla prevenzione delle molestie nella pubblica amministrazione.

Accanto all’attività formativa nascerà uno sportello informativo gratuito che avrà sede a Palazzo Palagonia e presso gli uffici di Concordia et Ius in via Sciuti. Lo scopo sarà offrire ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Un presidio che, nelle intenzioni dei promotori, dovrà rappresentare un punto di riferimento per chi vive situazioni di disagio o teme di essere vittima di discriminazioni.

La mediazione solo per controversie minori

L’intesa stabilisce anche un principio netto: nei casi riconducibili a violenza, maltrattamenti o reati perseguibili d’ufficio non sarà possibile alcun percorso conciliativo. Lo sportello indirizzerà immediatamente le persone verso magistratura, forze dell’ordine e reti di protezione competenti. La mediazione resterà limitata esclusivamente a controversie minori e a carattere relazionale, sempre su base volontaria. Con questa iniziativa Palermo si candida a diventare un laboratorio nazionale nell’applicazione delle politiche di contrasto alle molestie, anticipando il recepimento della direttiva europea 2024/1385 e rafforzando gli obiettivi della Convenzione OIL 190 contro violenza e molestie nel mondo del lavoro.

Il monitoraggio dei risultati

A monitorare i risultati sarà una cabina di regia composta da rappresentanti del Comune e dell’Osservatorio “Zero Molestie”, con il compito di valutare l’efficacia delle misure adottate e raccogliere dati anonimi utili alla redazione di un rapporto annuale sul benessere lavorativo. Un modello che punta a fare di Palermo una città pilota nella costruzione di ambienti di lavoro più sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità delle persone.

Le dichiarazioni di ospiti e autorità

Nel corso della presentazione, gli intervenuti hanno sottolineato il valore concreto dell’iniziativa. Il sindaco Roberto Lagalla ha definito il protocollo una scelta di “civiltà e responsabilità”, evidenziando l’obiettivo di rendere il Comune un ambiente di lavoro sempre più sicuro e inclusivo, libero da discriminazioni e molestie. La vicesindaca Brigida Alaimo ha posto l’accento sull’importanza dell’ascolto e della riservatezza per chi trova il coraggio di denunciare episodi subiti sul posto di lavoro, rimarcando il ruolo delle istituzioni nel garantire percorsi di supporto accessibili e protetti. Per Concordia et Ius, Pippo Pollina ha evidenziato il valore innovativo dell’accordo, definendolo uno strumento operativo con obiettivi, tempi e responsabilità ben definiti, capace di intervenire sul fenomeno delle molestie attraverso la prevenzione e il contrasto all’isolamento delle vittime. Alessia Pollina, coordinatrice dell’Osservatorio “Zero Molestie”, ha invece sottolineato come Palermo diventi un vero e proprio laboratorio nazionale, anticipando l’applicazione delle future norme europee e impegnandosi concretamente attraverso formazione, sportelli dedicati e monitoraggio costante del fenomeno.