La ventunesima puntata

Fa discutere il pareggio per 0-0 interno del Palermo con la Ternana. Il terzo pareggio consecutivo, il quarto risultato senza vittoria che ha chiuso un febbraio intenso.

C’è la sensazione che la squadra possa fare il salto di qualità che però non arriva. E la partita con la Ternana è stata lo specchio di un momento non troppo positivo dove il Palermo non riesce a fare fino in fondo quel salto di qualità che la tifoseria si attendeva dopo il momento positivo chiuso a Genova al termine di nove risultati utili consecutivi.

Se ne è parlato nella ventunesima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Con la Ternana un passo indietro

Gli appassionati che hanno commentato la trasmissione hanno criticato la prestazione del Palermo con la Ternana. Per molti è stato segnato un passo indietro. Il primo tempo è stato di sofferenza con Pigliacelli il migliore in campo (e per distacco) rispetto al resto della squadra.

Brunori non segna, cosa è successo?

In trasmissione si è chiaramente parlato del momento no di Matteo Brunori. Il bomber si è fermato. E la squadra non vince più. Brunori non segna dal 5 febbraio, ovvero dal successo contro la Reggina, guarda caso l’ultima vittoria dei siciliani in campionato.

Cosa è successo? La domanda la pongono gli appassionati. Le risposte molteplici: calo fisico che è fisiologico, oppure i cambi di partner offensivi. La squadra gira attorno a lui ma i compagni di reparto non hanno la stessa verve. Brunori centro dell’attacco ma in una linea a due o a tre? Salvatore Geraci fa notare come le cose migliori le abbia fatte vedere con affianco Di Mariano.

Bicchiere mezzo pieno

Monastra ricorda come il cammino del Palermo nelle ultime 13 partite reciti di una sola sconfitta. “In molte hanno fatto peggio” osserva. Ed inoltre Geraci, rispondendo ad una domanda sullo spogliatoio unito ha sottolineato “Assolutamente no, il Palermo ha una forza, il gruppo coeso ed un allenatore che sa dialogare con la squadra”.

Ritorno di Verre e Pisa nel mirino

Sarà importante il ritorno di Verre, acquistato per far alzare la qualità del centrocampo. Mentre sarà importante che Tutino, Vido e Soleri (con quest’ultimo che si è sbloccato con 2 reti decisive) possano assistere al meglio Brunori.

Sabato il Pisa, avversario che gioca bene, che vince tanto e che segna di più.