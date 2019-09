Fatali gli errori di Mauri e Crivello

Giornata da dimenticare per il Palermo eliminato dalla Coppa Italia serie D dalla matricola Biancavilla.

La squadra di Pergolizzi capitola 5-3 ai rigori, dopo aver chiuso i 90 minuti in pareggio per 1-1. In gol Marcellino per gli ospiti al 22′ del primo tempo e Santana per i padroni di casa al 3′ della ripresa.

Imprecisi i rosanero dal dischetto. A segno Santana e Peretti, mentre fatali risultano gli errori di Mauri e Crivello. Per il Biancavilla gol di Amaya, Viglianisi, Maiorano e Bonaccorsi. Ai trentaduesimi di finale il Biancavilla affronterà il Marsala.

Intanto fa discutere la qualità del servizio della piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti delle partite del Palermo.

Diversi abbonati hanno lamentato disagi dividendo l’opinione pubblica: “segnale impeccabile per chi è dotato di connessione in fibra o 4G, ma anche diverse interruzioni riscontrate da alcuni utenti, senza contare le difficoltà nel completare l’abbonamento. Chi ha sottoscritto un abbonamento annuale prima dell’accordo tra Eleven e il Palermo, inoltre, non ha avuto modo di integrare le partite dei rosa nel proprio pacchetto“, si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.