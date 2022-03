Futsal, serie C1, rosanero ancora sconfitti

Il Palermo C5 perde ancora. Questa volta in casa contro la seconda forza del girone A del campionato di serie C1 di futsal. Il Villaurea vince 3-2 nella diciassettesima giornata.

A fine partita, però, i ragazzi guidati dal tecnico Zapparata, escono dal manto erboso del Tocha Stadium a testa altissima, come dimostrano gli applausi del pubblico di fede rosanero presente sugli spalti.

La situazione in classifica per il Palermo C5, però, si fa seria: il quintetto rosanero rimane penultimo con 13 punti ma si fa sotto il Caresse Partinico che ha battuto 4-3 la Primavera Marsala e rosicchia. Il fanalino di coda si trova adesso ad appena due lunghezze dai palermitani che sentono il fiato sul collo. Rimane, invece, tre punti sopra lo Sporting Alcamo, battuto nettamente 6-1 a Marsala.

L’ex Bonanno porta in vantaggio gli ospiti

Il Palermo C5 parte male. In avvio di partita gli ospiti vanno in vantaggio con Bonanno, uno degli ex della sfida.

Il Palermo C5 non riesce a reagire

I rosanero non riescono a reagire. Gli ospiti ne approfittano alzando l’intensità dei loro affondi. Un forcing che consente al Villaurea di trovare meritatamente il raddoppio firmato da Scalavino.

Sono rare le occasioni in cui il Palermo si porta in avanti, dall’altra parte la compagine ospite è spietata: Cassata cala un tris amaro per i rosanero.

Russo accorcia le distanze

Qualche minuto dopo ecco la reazione dei rosanero: Russo timbra il cartellino con un bellissimo gol. Si va all’intervallo sull’1-3 in favore dei neroverdi.

Nella ripresa Palermo C5 più intraprendente

La seconda frazione di gioco inizia con un Palermo decisamente diverso, più intraprendente.

Nel finale Russo segna ancora, stavolta con un tocco da pochi passi, rete che riaccende le speranze dei rosanero.

Il Palermo C5 avrebbe anche una grossa chance per pareggiare, ma Lanza si fa ipnotizzare dall’estremo difensore neroverde Giglio.

Prossimo impegno della squadra rosanero sabato 19 marzo, derby sul campo del Cus Palermo.