Futsal, serie C1, rosanero sconfitti in casa 3-2 dallo Sporting Alcamo

Continua il periodo nero del Palermo C5 che perde in casa per 3-2 con lo Sporting Alcamo, incassa il quarto ko consecutivo e rimane in penultima posizione. La nuova sconfitta costa la panchina al tecnico Roberto Zapparata, esonerato dalla dirigenza rosanero.

I numeri rimangono impietosi ed il Palermo C5 a tre giornate dalla fine della stagione regolare nel girone A della serie C1 conserva due punti di vantaggio sul fanalino di coda Caresse Futsal Partinico. E ne ha 4 da recuperare sul Primavera Marsala che giocherà domani sera, martedì 29 marzo, con la vicecapolista Villaurea.

Palermo C5 beffato dall’Alcamo

Al Tocha Stadium la formazione rosanero viene sconfitta per 2-3 dopo aver accarezzato anche il sogno di tornare alla vittoria. Successo che avrebbe avuto effetti benefici concreti per la classifica, sia per il morale di una squadra che ha dovuto ridimensionare gli obiettivi di inizio stagione.

I rosanero non vincono da 7 turni

Quello con lo Sporting Alcamo è il quinto ko di fila ma i rosanero non vincono da 7 turni. L’ultimo successo risale al 22 gennaio scorso, quando il Palermo C5 iniziò il girone di ritorno con un perentorio 5-0 ai danni del Tiki Taka. Da li in poi il cammino si è inasprito: un punto e sei sconfitte, quattro di queste consecutive. Il punto è stato raccolto col Primavera Marsala, il 19 febbraio. A certificare la crisi anche l’attacco, il peggiore di tutti con 36 gol. Paradossalmente la difesa continua a tenere botta: 51 reti subite, la quarta del girone.

Il 2-3 con lo Sporting Alcamo

Per la cronaca le reti del Palermo C5, quelle che hanno regalato l’illusorio vantaggio, portano la firma del giovane Russo e di Lupo. Decisivi per il successo ospite i gol messi a segno da Castrogiovanni, Adamo e Parrino.

Il rush finale della regular season

Sabato 2 aprile il Palermo Calcio a5 sarà di scena sul campo del Palermo Futsal Eightyniners. Compito difficilissimo per i rosanero che saranno ospiti della terza forza del campionato che ha residue speranze di agganciare la seconda piazza.

Il 9 aprile, il quintetto palermitano riceverà il Futsal Mazara 2020, una formazione più tranquilla e, sulla carta, più abbordabile rispetto al Futsal Eightyniners.

La settimana successiva a Pasqua, il 23 aprile, il Palermo C5 tornerà in trasferta per chiudere la stagione regolare sul campo del San Vito Capo, attualmente ottavo.