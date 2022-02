Futsal, serie C1, la squadra di Zapparata è penultima

Sabato amaro per il Palermo Calcio a5 che, per la seconda volta in poco più di un mese, torna da Marsala con una sconfitta. Questa volta, a differenza della sonora debacle di Coppa Italia per 4-0, però, questa volta i rimpianti dei rosanero sono tanti.

Con questo ko i rosanero scendono al penultimo posto del girone A della serie C1 con 12 punti.

Avvio arrembante del Palermo C5

L’inizio partita è promettente per la squadra di Zapparata: il Palermo C5 è arrembante e crea diverse occasioni senza, però, riuscire a concretizzare.

Il copione non cambia fino alla metà della prima frazione di gioco con il Marsala che cresce pian piano ma si fa vedere poco dalle parti dell’area di rigore rosanero. Al 20’ gli ospiti passano in vantaggio: conclusione velenosa di Lupo, Feliciello irrompe sul secondo palo e, con pregevole colpo di tacco, trafigge l’estremo difensore Buffa.

Il Palermo C5 continua a spingere ed il portiere del Marsala si supera in un paio di occasioni.

Frittata rosanero

In pieno recupero, il Palermo fa la frittata: fallo ingenuo dello stesso Feliciello a metà campo, tiro libero che Pizzo trasforma. Si va all’intervallo sul risultato di 1-1 che sta stretto ai rosanero.

Il Marsala spinge nella ripresa

Nella ripresa cambia radicalmente il volto della gara: il Marsala pressa alto e cerca con insistenza il sorpasso. La difesa rosanero regge bene le sortite offensive degli avversari sfiorando addirittura il colpaccio.

Lanza in contropiede serve Bongiovanni che, da due passi, fallisce clamorosamente l’appuntamento col gol. Ma la partita è tutt’altro che finita e, sugli sviluppi di una ripartenza, la compagine marsalese trova la rete del definitivo 2-1: la sfera si impenna dinanzi a Pizzo che, con una conclusione al volo, batte il portiere rosanero Mistretta.

Sabato il Palermo C5 riceve l’ultima in classifica

Sabato 12 febbraio, al “Tocha Stadium”, il Palermo Calcio a5 ospiterà il Caresse Partinico, fanalino di coda della classifica del girone A di Serie C1.