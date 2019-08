Prosegue a buon ritmo la fase dedicata alle prelazioni della nuova campagna abbonamenti. per il nuovo Palermo calcio. Nel primo dei due giorni dedicati al cambio posto per gli abbonati di curva sud superiore e gradinata superiore è già stata superata quota mille rinnovi dei 2.210 tesseramenti sottoscritti nella stagione scorsa.

Ci sarà tempo fino a domani per i vecchi abbonati, poi mercoledì scatterà la vendita libera sia alle postazioni del club rosanero a Sanlorenzo Mercato che su internet su Vivaticket.it.

Gli abbonamenti si potranno acquistare on line fino al 3 settembre e nelle postazioni di Sanlorenzo Mercato fino a venerdì 6 settembre. I prezzi vanno da 70 euro per le curve a 1000 euro per la tribuna sostenitori. Sono previste riduzioni per under 18, donne e over 65.