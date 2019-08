Il sondaggio

Il Palermo Calcio ed il Gruppo BasicNet annunciano l’accordo di sponsorizzazione fra Kappa®, brand del Gruppo torinese, e la società siciliana all’inizio del suo ambizioso percorso di crescita verso le serie più prestigiose.

La partnership, della durata di quattro stagioni sportive, prevede l’abbinamento dell’immagine del club con il marchio Kappa®, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90, i cui prodotti saranno indossati da tutte le squadre del Palermo.

Per la prima volta, le future maglie da gioco saranno scelte direttamente dai tifosi attraverso un sondaggio online sul sito ufficiale del club.

“Un’iniziativa non convenzionale che ci è stata proposta dalla nuova società e che Kappa® ha accolto con favore – spiega Alessandro Boglione, amministratore delegato di BasicItalia, licenziatario di distribuzione per il territorio italiano – apprezzando molto sia lo spirito proattivo della nuova Proprietà sia il progetto sportivo e industriale alla base di questa rifondazione”.

“Si tratta di un’iniziativa in linea con gli obiettivi di trasparenza e partecipazione che fin da subito hanno animato la nostra visione del nuovo Palermo. I tifosi tornano protagonisti a partire da scelte significative per il club. E visto che loro sono custodi della fede rosanero tanto quanto il presidente – commenta il Presidente del Palermo Dario Mirri – è proprio a loro che va l’onore e la responsabilità di ‘vestire’ i nostri giocatori quest’anno e nei prossimi. Per questo ringraziamo Kappa® per la disponibilità in un gioco di squadra in cui vinciamo tutti”.

Fino al 31 agosto, dunque, sarà possibile per tutti accedere alla speciale sezione Vota la maglia e selezionare la propria maglia preferita dopo una breve registrazione. Le sei opzioni sono state elaborate in omaggio alle maglie che il Palermo ha indossato nel corso della sua storia, e ciascuna di esse è quindi accompagnata da un’apposita didascalia che ne rievoca il ricordo, grazie al contributo del giornalista e storico Giovanni Tarantino.

Al termine del periodo di votazione la maglia che avrà ricevuto più preferenze diventerà la prima maglia ufficiale del club per la stagione 2019-2020. La realizzazione del sondaggio è stata possibile grazie al supporto di IMMEDIA, partner digitale della società rosanero.