la squadra rimarrà nelle madonie fino al 23 agosto, 17 i convocati

Petralia accoglie il Palermo per il ritiro in vista del campionato di serie D. Diciassette giocatori convocati. La squadra rimarrà sulle Madonie per la preparazione precampionato fino al 23 agosto. Oggi alle 16,30 il primo allenamento.

Prima di partire, il Palermo ha acquistato il centrocampista Christian Langella, classe 2000 proveniente dal Pisa, lo scorso anno protagonista in Serie D con la maglia del Bari (25 presenze e 3 gol). Ma al gruppo si aggiungeranno anche Lancini e Martinelli che oggi svolgono le visite mediche e dunque possono essere ormai considerati nuovi innesti rosanero. Il primo è un centrocampista svizzero «over», classe ‘93, svincolato dopo quattro stagioni al Brescia. Il secondo, anche lui svincolato dal Brescia è uno stopper, classe ‘94.

Al momento, a disposizione di Rosario Pergolizzi ci sono: Andrea Accardi, Danilo Ambro, Giammarco Corsino, Hernan Paolo Dellafiore, Masimiliano Doda, Mattia Fallani, Erdis Kraja, Christian Langella, Raimondo Lucera, Bubacarr Marong, Luigi Mendola, Alberto Pelagotti, Manuel Peretti, Giovanni Ricciardo, Andrea Rizzo Pinna, Mario Alberto Santana, Francesco Vaccaro.

Petralia Sottana, dunque accoglie i rosanero. E al seguito della squadra anche il sindaco Orlando, che sarà alla conferenza stampa di inizio ritiro insieme al presidente Mirri e all’amministratore delegato Sagramola. Ma sulle Madonie è attesa anche una folta presenza di tifosi. Nel pomeriggio il primo allenamento della squadra, aperto al pubblico, atteso in massa al campo «Comunale».