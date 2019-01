Il Palermo Calcio Popolare deve tornare alla vittoria. La compagine verderosanero da troppe settimane ormai manca l’appuntamento con i tre punti. Tre pareggi consecutivi che hanno rallentato la rincorsa allo Sciacca e al secondo posto in classifica.

Domenica alle 14:30 ai campi della Fincantieri arriverà il Fulgatore, ad oggi una delle migliori compagini della Prima Categoria. Deludente per il Calcio Popolare soprattutto il pareggio contro il Resuttana, maturato dopo un incontro dominato ma mai chiuso definitivamente.

Le due squadre sono divise solo da un punto a favore proprio degli ospiti. All’andata per il “Genio” si trattò di una sconfitta per 1 – 0. Per la cronaca il Fulgatore nell’ultimo impegno di campionato ha pareggiato in casa della capolista, dimostrando una condizione invidiabile.

Per quanto riguarda i giovanissimi, si giocherà domenica alle 12:00 al campo del Santa Cristina contro l’Audace Palermo. I ragazzini di Enea sono a caccia di riscato dopo alcuni recenti risultati negativi.