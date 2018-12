Il Palermo Calcio Popolare non va oltre l’1 – 1 contro il Valderice. Per i verderosanero un punto che ha il sapore amaro di un’occasione sprecata. La speranza era quella di chiudere al meglio un 2018 che ha portato ottimi successi alla società gestita dall’azionariato popolare.

Il Genio parte forte e va in vantaggio grazie al gol del capitano Petrolà. Sempre nella prima frazione di gioco arriva il pareggio del Valderice, che al cospetto di una classifica fin qui non eccezionale, si è dimostrata una squadra molto organizzata.

Diverse occasioni per il Palermo Calcio Popolare non concretizzate, all’ultimo minuto anche una traversa colpita dal solito Petrolà su punizione. Si conclude così dunque, un anno che come anticipato si è rivelato straordinario per i colori del Genio.

La partita di oggi è stata anche l’occasione per commerorare la prematura scomparsa di Maurizio Gambino tifoso dei verderosanero nonchè padre proprio del portiere della squadra di Troìa. La società ha voluto ricordarlo con uno striscione “Ciao Maurizio” e un mazzo di fiori riposto da capitan Petrolà.

Entrambe le squadre comunque, hanno voluto onorare la memoria di Maurizio, osservando ufficiosamente un minuto di silenzio subito dopo il calcio d’inizio. Per la prima squadra, adesso, la ripresa del campionato sarà sabato 5 gennaio a Menfi contro il Real Menfi.