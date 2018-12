Risultato di spessore per il Palermo Calcio Popolare che si impone per 2 – 0 contro la Mazarese. Match valido per il campionato di prima categoria siciliana. I verderosanero nonostante un seguito di pubblico ridotto rispetto al solito per via della festa dell’otto dicembre, si impone nel bell’impianto del comunale di Mazara del Vallo.

Nell’anticipo è la condizione fisica a fare la differenza: il Calcio Popolare viene fuori col tempo e a sbloccare il match ci pensa lo scatenato Pizzoli che con al termine di un’azione personale insacca. Chiude la partita Cernigliaro. Importante anche le parate di D’Antoni che impediscono ai padroni di casa di siglare marcature.

La squadra di Troìa sta diventando sempre più una certezza di questo campionato: se non dovesse essere promozione diretta per via dell’incredibile ruolino di marcia dello Sciacca, i palermitani potranno senza dubbio fare la voce grossa negli eventuali playoff.

I giovanissimi provinciali invece, hanno una battuta d’arresto a Monreale contro il Cus Palermo: l’incontro finisce 5 – 0 in favore dei padroni di casa. Nonostante il risultato la società del Genio ribadisce l’orgoglio per questi ragazzi che ogni fine settimana ci mettono tutto il cuore del mondo.