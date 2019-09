Il comunicato della società

La campagna abbonamenti dell’SSD Palermo prosegue senza trascurare la solidarietà verso le fasce più deboli.

In tal senso come riportato dal profilo Fecebook della società rosanero “Grazie all’impegno e la generosità di tanti” sono stati donati oltre 150 abbonamenti a persone in difficoltà.

Tra questi l’intera squadra di pallanuoto dei Delfini Blu ASD, composta da ragazzi autistici.

La campagna abbonamenti rimarrà aperta sino al 18 settembre: c’è quindi ancora poco più di una settimana per assicurarsi un posto al Renzo Barbera per la stagione appena iniziata.

Il comunicato:

“Sono tantissime le storie di unione, solidarietà e appartenenza che stiamo raccogliendo durante questa storica campagna abbonamenti. Grazie all’impegno e la generosità di tanti, oltre 150 abbonamenti sono stati donati finora ad adulti e soprattutto bambini e ragazzi.

Tra questi, anche l’intera squadra di pallanuoto dei Delfini Blu ASD, composta da ragazzi autistici, ma anche persone in difficoltà individuate da associazioni di volontariato, parrocchie, operatori media, gruppi di tifosi, istituzioni e anche dal nostro vicepresidente Tony Di Piazza in prima persona. Un elenco lunghissimo di benefattori e gente comune mossa semplicemente da passione e spirito di condivisione. A tutti loro diciamo grazie per averci aiutato ad allargare la nostra famiglia di aquile rosanero, per vivere questa nuova storia tutti insieme.”