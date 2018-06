biglietti in vendita da oggi pomeriggio

Ultima partita della stagione, mercoledì prossimo alle 20:30, al Barbera per il Palermo che sfiderà il Frosinone nella finale dei playoff per la promozione in Serie A.

Si prevede l’assalto ai botteghini, dopo il pienone di ieri con il Venezia con trentamila spettatori. I biglietti sono in vendita da oggi pomeriggio.

Confermati i prezzi “stracciati” (2 euro in curva, 5 euro in gradinata) e l’ingresso omaggio per i 2.063 abbonati. I tagliandi potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su internet (solo a tariffa intera) e presso gli store ufficiali.