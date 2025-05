Palermo si prepara a vivere una serata all’insegna della grande musica internazionale con “Palermo canta i Beatles”, il concerto dei The Fab Experience in programma sabato 10 maggio alle ore 21 allo Spazio Averna Open dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Il gruppo palermitano porterà sul palco l’energia e la magia senza tempo della musica dei Beatles, in un tributo che celebra i sessant’anni dall’uscita di “Help!”, l’album che nel 1965 consacrò i Fab Four anche oltre oceano, lanciandoli nel mercato statunitense e nella leggenda del rock mondiale.

Tanti ospiti d’eccezione

Sul palco, accanto ai The Fab Experience, una serie di ospiti del panorama musicale siciliano che interpreteranno i brani più iconici del repertorio beatlesiano:

Massimo Intorre e Marco Ferrigno si esibiranno in due versioni acustiche, tra cui una toccante “Across the Universe”;

e si esibiranno in due versioni acustiche, tra cui una toccante “Across the Universe”; Andrea Bellante , con la sua voce potente e graffiante, duetterà in “A Hard Day’s Night” e “Don’t Let Me Down”;

, con la sua voce potente e graffiante, duetterà in “A Hard Day’s Night” e “Don’t Let Me Down”; Ilenia Cannizzaro accompagnerà il gruppo in due ballad intramontabili: “Something” e “Let It Be”;

accompagnerà il gruppo in due ballad intramontabili: “Something” e “Let It Be”; Riccardo Serradifalco e Massimo Montaina, dai Dottor Pepper, daranno voce a “Drive My Car”.

I The Fab Experience

Nati quattro anni fa da un’idea di Marco Zancla, i The Fab Experience si sono distinti per l’attenzione al periodo più innovativo dei Beatles, quello dal 1965 in poi, quando la band di Liverpool abbracciò sonorità psichedeliche, hard rock e acustiche, influenzando profondamente la musica degli anni successivi.

Il gruppo è composto da:

Marcello Barrale (voce e manager);

Marco Zancla e Giuseppe Magro (chitarre);

Roberto Biondo (basso);

Alberto Sorce (batteria);

Mirko Messina (tastiere).

“Questo concerto – spiega Marcello Barrale – segna l’inizio di un percorso live in giro per la Sicilia, con l’obiettivo di consolidarci come punto di riferimento per chi vuole riscoprire la fase più sperimentale dei Beatles”.

In scaletta, il meglio della discografia dei Beatles: da “Dear Prudence” a “Lucy in the Sky with Diamonds”, da “Penny Lane” a “Norwegian Wood”, fino a capolavori come “While My Guitar Gently Weeps” e “I Am the Walrus”.

“Cerchiamo di restituire fedelmente testi e partiture – racconta il bassista Roberto Biondo – e ci emoziona vedere sempre più giovani alzarsi e cantare con noi: è il segno che la musica dei Beatles parla ancora a tutte le generazioni”.

“Help Palermo canta i Beatles” promette di essere molto più di uno spettacolo (ingresso 10 euro): sarà un viaggio musicale che farà battere il cuore a fan storici e nuove generazioni.