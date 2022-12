Il Palermo chiude il 2022 con un pareggio a Brescia, l’analisi a Rosaenero Web & Tv

27/12/2022

Il Palermo chiude il 2022 con un pareggio per 1-1 a Brescia. Occasione perduta o buon pareggio considerate le assenze, anche dell’ultimo minuto? Segre sempre più decisivo col suo secondo gol di fila. Concluso il girone di andata è tempo di bilanci, quello dei Rosa può essere positivo? Se ne parla a Rosanero Web & Tv che oggi festeggia la puntata numero 12 che andrà in onda questo pomeriggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Il pareggio tuttavia permette ai rosanero di virare in tredicesima posizione con 24 punti in classifica dopo 19 giornate. Sono 4 le lunghezze di vantaggio sulla zona play out e 5 dalla zona retrocessione.

Ieri Corini ha confermato il 3-5-2 ma con diversi cambi di interpreti. Il tecnico ha dovuto rinunciare a Nedelcearu squalificato, a Gomes che ha issato bandiera bianca alla vigilia della partenza della squadra per Brescia a causa di un mal di denti. E poco prima del calcio di inizio a Leo Stulac ed a Nicola Valente.

Il centrocampista sloveno nel corso della rifinitura ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Il numero 30, invece, ha dovuto rinunciare a causa di una influenza con stato febbrile.

Il Palermo ha giocato con Pigliacelli tra i pali ed una difesa a tre formata da Marconi, Bettella e Mateju. Cinque di centrocampo con Sala e Di Mariano sulle fasce e cerniera centrale formata da Broh, Damiani e Segre. In attacco Vido e Brunori col primo a caccia del primo gol ed il capitano che cercava il decimo sigillo in campionato. In vano.

La puntata numero dodici del format, ricordiamo, andrà in onda oggi alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre, analizzerà non solo quanto avvenuto in campo ma, come sempre, tasterà il polso agli appassionati ed approfondirà altri argomenti legati ai rosanero, alla storia della squadra palermitana. A condurre da studio Guido Monastra e Fabrizio Vitale. Collegati Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Brescia e Palermo, Segre risponde a Galazzi

Al Rigamonti, Brescia e Palermo pareggiano 1-1 nel match che apre il boxing day di Santo Stefano. Primo tempo con poche emozioni. Nella ripresa tutto si consuma in un minuto. Passano le Rondinelle con Galazzi che bruciava Marconi e Pigliacelli di sinistro. Subito dopo pareggio rosanero con traversone in area raccolto di testa su Di Mariano che serve Segre che incorna il pallone dell’1-1. Rosanero al quinto risultato utile consecutivo.

Rosanero imbattuti da 5 turni

A Rosaenero Web & Tv sicuramente si analizzerà il quinto risultato utile consecutivo del Palermo ma anche la prova opaca degli attaccanti e la sensazione che probabilmente si sarebbe potuto ottenere di più contro una formazione in netta difficoltà.

Pausa, poi dal 2 gennaio il mercato

Il campionato va in pausa fino al 14 gennaio ma da giorno 2 si avvierà il calciomercato invernale che si concluderà il 31 gennaio. Quali saranno i colpi di mercato? Cosa serve realmente alla squadra di Corini? Chi andrà via? Domande alle quali Rosaenero Web & Tv proverà a dare una risposta.