le delibere in giunta

Palermo come Barcellona? L’idea pare essere questa. Nel capoluogo arriverà la “rambla”. Non solo, nei piani della giunta palermitana c’è anche l’istituzione di una nuova Ztl in Via Montalbo. Questo pomeriggio andranno in Giunta due delibere proposte dall’Assessore Giusto Catania in raccordo con il Vice Sindaco ed Assessore al Decoro Urbano Fabio Giambrone.

La prima riguarda l’avvio dei lavori per la realizzazione di una “rambla” lungo la via Emerico Amari, in collegamento con l’area pedonale già esistente di via Principe di Belmonte e l’altra l’istituzione di una ZTL lungo l’asse di Via Montalbo nel mercato storico.

La pedonalizzazione della via Emerico Amari, nel tratto compreso fra la via Crispi e la via Principe di Scordia, sarebbe in linea con quanto prevede il piano regolatore ed è già oggi oggetto di un provvedimento di pedonalizzazione temporaneo successivo alla dismissione dell’area di cantiere dell’Anello ferroviario. La Giunta ha quindi deciso che tale area diventi pedonale in modo permanente, creando al contempo un collegamento con l’area già pedonale di via P.pe di Belmonte. Il tratto tra che interessa via F. Crispi, via Principe di Scordia, via Principe di Scordia e via Principe di Belmonte, costituirà un “unicum” per i turisti provenienti dall’uscita principale del porto sulla via Crispi. I lavori per la “rambla” su via Amari partiranno immediatamente, ha assicurato il vice sindaco Fabio Giambrone secondi cui “l’area, vedrà una riqualificazione completa, con il posizionamento di elementi di arredo urbano, piante ed illuminazione. In base ai tempi di fornitura dei materiali”.

Per quanto riguarda la via Montalbo, invece, la proposta nasce nell’ambito del PGTU che individua nei mercati storici, anche esterni al centro storico, aree nelle quali introdurre limitazioni del traffico “come momenti di riqualificazione urbana ed ambientale” e con l’obiettivo “della rivitalizzazione degli stessi mercati”. Nella delibera si sottolinea inoltre che la VI Commissione consiliare si era espressa ad ottobre per la pedonalizzazione del mercato, individuando, anche con incontri svolti con i commercianti, l’area nella quale attuare la limitazione veicolare. Tale area è quella di via Montalbo compresa fra le vie Vincenzo Di Bartolo e Antonello da Messina. I dettagli e la regolamentazione della ZTL saranno previsti con provvedimento del Servizio Trasporto Pubblico di Massa mentre il SUAP elaborerà una proposta di disciplina della concessione del suolo pubblico per l’esercizio delle attività commerciali.

Per Orlando si tratta di “due provvedimenti che sottolineano l’importanza strategica che le pedonalizzazioni rivestono per la nostra amministrazione”. “Sono strumenti per la riqualificazione urbana – ha detto il sindaco -, per la vivibilità di residenti e commercianti, per il rilancio economico delle aree. Ancora una volta, l’elemento che unisce questi due interventi è la forte richiesta venuta proprio da chi vive e lavora in quelle aree a conferma del fatto che sulla limitazione del traffico come elemento di sviluppo ormai a Palermo si è compiuto un cambio culturale.”

“Ormai è chiaro a tutti che questi provvedimenti portano benessere – dice l’assessore Giusto Catania -, benessere fisico per la maggiore vivibilità e qualità delle zone interessate e benessere economico perché diventano strumenti per aiutare l’impresa”.