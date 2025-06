Ultimo appuntamento di stagione per “Comic 90100”, il laboratorio della risataideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management che mercoledì 4 giugno alle ore 21 propone una serata come sempre all’insegna della nuova comicità. Sul palco del Teatro Agricantus di Palermo si alterneranno Dalila Pace, Simona Bonomo, Roberto Scibetta, Chicco Tortora, come sempre introdotti dall’elegante comicità di Antonio Panzica, chiamato a moderarel’esuberanza dei nuovi talenti che si proporranno al pubblico con monologhi nuovi e inediti. Ospite d’eccezione della serata l’attore, cabarettista e fantasista palermitano Manfredi Di Liberto. «Mercoledì sera invece di stare a casa senza fare niente, ma anche se avete qualcosa da fare che è come non fare niente – suggerisce in un divertente video social l’attore palermitano -, venite all’Agricantus per il Comic Show Lab che mi vede ospite insieme a tanti bravi comici. O Show Lab Comic? O Show Comic Lab? Potete dirlo come volte, basta che venite».

Manfredi Di Liberto

Sul palcoscenico Di Liberto proietta lo spettatore in situazioni comiche che prendono vita da scenette familiari irresistitibili come storie di corna, zie che portano sfiga, suocere contro generi, moglie e marito a letto… I video con le sue “liti” con la voce parlante di Alexa hanno divertito tantissimi utenti delle sue pagine social. Diliberto è anche personaggio televisivo noto per programmi come “Made In Sud”, il format comico “meridionalista” di Rai 2 e “Insieme”, variegata trasmissione di cabaret e intrattenimento di Antenna Sicilia. A Tgs si è imposto con il programma comico dal titolo “È tutto un programma”. Lo abbiamo visto anche nella fiction di Rai Uno “Makari” dai romanzi di Gaetano Savatteri.

“Comic 90100” – spazio in continua evoluzione che dà la possibilità agli artisti, sia emergenti che affermati, di testare nuovi monologhi davanti a un pubblico attento ed esperto – riprenderà ad ottobre. Grazie a questo laboratorio, alcuni giovani autori hanno avuto l’opportunità di debuttare con i loro spettacoli originali, affinati proprio durante le serate di “Comic 90100”. INFORMAZIONITeatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636 Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00 Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/39997 Biglietti: € 12; ingresso in coppia € 20

Luogo: Teatro Agricantus, viale XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Manfredi Di Liberto

Prezzo: 12.00

Info:

Il 4 giugno ultimo appuntamento di stagione per il laboratorio della risata ideato da Tramp Management che mercoledì 4 giugno propone sul palco di via XX Settembre la consueta carrellata di artisti comici con i loro nuovi testi, come sempre introdotti dall’elegante comicità di Antonio Panzica. Special guest l’attore, cabarettista e fantasista palermitano Manfredi Di Liberto

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/39997

