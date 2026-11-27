La cucina palermitana sale sul podio mondiale e conquista il bronzo alla Rak porcelain culinary world cup, uno degli appuntamenti più prestigiosi della gastronomia internazionale ospitato nell’ambito di Expogast 2026, in Lussemburgo. Un risultato di grande prestigio che premia il talento, la creatività e la capacità di raccontare l’identità culinaria siciliana attraverso linguaggi innovativi e contemporanei. La competizione, che riunisce ogni quattro anni chef e professionisti provenienti da tutto il mondo, si è svolta dal 21 al 25 novembre presso il centro fieristico Luxexpo the box di kirchberg. In questo contesto d’eccellenza, il Culinary team Palermo ha saputo distinguersi grazie a un progetto che ha unito gastronomia, arte e tradizione.

Il concept Satiri e ninfe di Sicilia

Il tema scelto dal team palermitano ha celebrato il patrimonio mitologico dell’Isola attraverso il concept “Satiri e ninfe di Sicilia”. Un racconto visivo e gastronomico nato dai disegni di Anna Giuliano, giovane artista dodicenne e figlia del team manager Francesco Giuliano, successivamente trasformati in vere e proprie opere commestibili dalla cake designer Rosellina Incandela mediante creazioni in pasta frolla. L’esposizione ha proposto antipasti, piatti celebrativi, un menù gastronomico di quattro portate, finger food, dessert e friandises ispirati alla tradizione culinaria siciliana ma reinterpretati secondo i canoni della moderna cucina fine dining. Tra le proposte che hanno maggiormente attirato l’attenzione della giuria figura “Fimmina”, raffinata rivisitazione dell’arancina palermitana trasformata in un elegante finger food contemporaneo. La capacità di coniugare radici territoriali, innovazione e ricerca ha conquistato l’apprezzamento dei giudici internazionali, permettendo alla squadra palermitana di ottenere una medaglia di bronzo che conferma il valore della ristorazione siciliana nel panorama mondiale.

Un risultato conseguito con determinazione e professionalità

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto un ottimo risultato per Palermo e per la nostra associazione”, ha dichiarato il team manager Francesco Giuliano, sottolineando come la competizione sia stata affrontata con spirito di squadra, determinazione e grande professionalità. Un successo che rappresenta anche un punto di partenza per nuovi traguardi e nuove sfide. Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri Palermo, Mario Puccio, che ha evidenziato come il riconoscimento sia il frutto di mesi di preparazione, sacrifici e lavoro di squadra. “I nostri professionisti hanno saputo raccontare l’identità gastronomica di Palermo e della Sicilia su un palcoscenico internazionale”, ha affermato. A comporre la squadra protagonista in Lussemburgo sono stati Francesco Giuliano, Johnny Longo, Antonella Di Garbo, Giovanni Capizzi, Antonio Bonomo, Giorgio Marino, Stefano Cardillo e Alessio Toscano. Un gruppo che, grazie a passione e competenza, ha portato in alto il nome di Palermo e della Sicilia, confermando come la tradizione culinaria dell’Isola continui a essere uno dei suoi ambasciatori più autorevoli nel mondo.