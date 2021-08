A Palermo un corso di II livello

Al conservatorio di Palermo ai nastri di partenza il via il master di musica contemporanea per interpreti e compositori. Dedicato a quanti, interpreti/compositori, desiderino approfondire le competenze interpretative, compositive e di analisi del repertorio dal secondo novecento ai giorni di oggi, il corso rappresenta il più alto livello di formazione superiore nell’ambito delle attività autorizzate dal ministero dell’Istruzione. Coordinato da Fulvia Ricevuto, docente di strumenti a percussioni presso il conservatorio, il master di II livello prevede un percorso di perfezionamento orientato a fornire le conoscenze sulla prassi esecutiva della musica contemporanea, proponendo un’interazione “osmotica” fra interprete e compositore.

720 ore in due semestri

Il piano di studi (360 ore in due semestri) è articolato in lezioni individuali e di gruppo, laboratori e stage che potranno essere realizzati in collaborazione con istituzioni di rilievo nazionale e internazionale, tra i quali il teatro Massimo, l’accademia di belle arti, il teatro Biondo, e ha come momento connotante la partecipazione alla produzione di recital e concerti. I candidati dovranno essere in possesso del diploma accademico di II livello o del previgente ordinamento. Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 settembre.

Numero chiuso a 45 partecipanti

Un’apposita commissione selezionerà i candidati; gli ammessi non potranno superare il numero di 45. Il costo del master è di 3.300 euro, che potranno essere versati in unica soluzione o in 8 rate. Il bando si può consultare sul sito istituzionale del conservatorio.

La strutturazione dei corsi

Numerosi e di particolare interesse i corsi che saranno attivati: canto, Alda Caiello; composizione Oscar Strasnoy, Marco Betta, Loris Capister, Fabio Correnti, Giovanni D’Aquila; flauto, Manuel Zurria; musica elettronica, Alessandro Cipriani, Luigi Ceccarelli, Giuseppe Rapisarda; pianoforte, Oscar Pizzo; sassofono, Gaetano Costa; strumenti a percussione, Fulvia Ricevuto; violino, Francesco D’Orazio; violoncello, Michele Marco Rossi; insieme alle seguenti discipline: live electronics Maurizio Giri e Giuseppe Rapisarda; storia della musica contemporanea, Carlo Fiore; laboratorio di interazione fra compositori e interpreti, Loris Capister; laboratorio di esecuzione della musica contemporanea, Fabio Correnti;analisi compositiva della musica contemporanea, Giovanni D’Aquila; forme, sistemi e linguaggi musicali contemporanei, Giovanni Damiani. Sono in corso di organizzazione i seminari con i docenti: Samuel Blazer; Eleonora Claps; Gabriella Costa; Heiner Goebbels; Maria Hausmann; Marcello Panni; Sarh Sun.