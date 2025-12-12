L’arte per l’empowerment femminile. Insieme, il Soroptimist International Club di Palermo presieduto da Giovanna Scelfo ed il Conservatorio “A. Scarlatti” diretto dal Maestro Mauro Visconti, rendono omaggio alla compositrice palermitana Maria Giacchino (1898-1979) che, rompendo gli stereotipi del tempo, fondò il primo quintetto femminile palermitano debuttando al Teatro Massimo nel 1933 per la commemorazione di Brahms. Molto attiva nella vita culturale del capoluogo dell’Isola, è stata una delle prime cinque fondatrici del Soroptimist Club di Palermo. Icona di innovazione, la figura di Maria Giacchino è protagonista di “Soroptimist in progress: alle radici del futuro”, il fel rouge dell’incontro, moderato da Marzia Manno, docente di Pianoforte principale al Conservatorio di Palermo che si terrà venerdì 12 dicembre alle 17,00 nella Sala Sollima del Conservatorio “A. Scarlatti”.

<< Ricordare l’impegno per le donne e con le donne di Maria Giacchino- dice la presidente Giovanna Scelfo- significa porre l’accento su una figura moderna, incredibilmente attuale che ha fatto della musica un linguaggio di emancipazione e passione. Una rivoluzione che se da un lato ha ispirato la mission del Soroptimist, dall’altra è un esempio per le donne di oggi soprattutto delle nuove generazioni di imprimere maggiore convinzione e determinazione nel raggiungimento di obiettivi che sembrano impossibili da raggiungere. In qualsiasi campo>>. Maria Giacchino fu anche un’eccelsa didatta e al Conservatorio di Palermo diede inizio ad una scuola pianistica che formò diverse generazioni di musicisti e musicologi, tra cui possiamo ricordare Eliodoro Sollima, la nipote Anna Maria Giacchino, Marisa Tanzini e Sara Patera. Nel maggio del 2003, le è stata dedicata un’aula del Conservatorio.

“Severa ed esigente in primis con se stessa e con i suoi allievi”, così la ricordano alcuni suoi familiari che saranno presenti venerdì 12 dicembre. <<Di mia zia – dice il pronipote Alberto Giacchino, quinta generazione di musicisti, docente al Conservatorio di Palermo- è rimasta un’eco nel tempo tanto che il pianista di fama internazionale, il Maestro Calogero Di Liberto ha raccolte in un cd le sue composizioni. La sua profonda cultura musicale, il rispetto per la partitatura, rendevano il suo modo di fare musica, una liturgia che ancora educa, eleva. Un’arte universale senza tempo capace ancora di parlare a tutti, anche a chi non l’ha conosciuta>>.

Luogo: Conservatorio Scarlatti, Via Squarcialupo, 45, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Artista: Soroptimist International Club di Palermo

Prezzo: 0.00

