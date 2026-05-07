Parcheggio Mongibello e parcheggio Saline: la consigliera comunale Catia Meli propone l’introduzione di abbonamenti mensili dedicati a residenti e dimoranti in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire maggiore ordine e una migliore gestione della sosta nella borgata marinara di Mondello.

Nel frattempo, al parcheggio Mongibello sono in corso i collaudi delle sbarre automatiche e delle casse elettroniche per il pagamento del ticket, gestite da AMAT Palermo, così da rendere operativo nelle prossime settimane il nuovo sistema di accesso e gestione della sosta.

Tra le modifiche richieste e sostenute dal territorio e dalla Settima Circoscrizione vi è anche la nuova regolamentazione degli orari della sosta tariffata al parcheggio Mongibello: dalle ore 20 alle ore 01 dalla domenica al giovedì e dalle ore 20 alle ore 03 nelle serate di venerdì e sabato.

“L’obiettivo è quello di garantire maggiore ordine e una gestione più efficiente della mobilità durante il periodo estivo – dichiara la consigliera comunale Catia Meli –. Per questo motivo ho proposto che anche i parcheggi Saline e Mongibello possano prevedere abbonamenti mensili dedicati a residenti e dimoranti”.

“Si tratta di una misura importante per venire incontro a chi vive il territorio tutto l’anno e che durante l’estate affronta notevoli difficoltà legate alla viabilità e alla carenza di posti auto. I residenti devono avere strumenti concreti e tariffe agevolate”, aggiunge Meli.

“Non possiamo più permetterci parcheggi abbandonati a sé stessi. E per il Mongibello ho lottato perché si chiudesse con dei cancelli: era inevitabile per scongiurare il disastro che si viveva lì dentro. C’erano schiamazzi, furti, degrado. Ora finalmente si cambia passo”.

“La messa in funzione delle sbarre automatiche e delle casse elettroniche rappresenta inoltre un passo avanti fondamentale verso una gestione moderna, controllata ed efficiente dei parcheggi strategici di Mondello. Continueremo a lavorare affinché il territorio possa affrontare la stagione estiva con maggiore organizzazione e servizi adeguati”, conclude la consigliera.