«Accogliamo con soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo per la realizzazione della strada di collegamento tra via Nicoletti e la borgata di Sferracavallo, già conosciuta come collegamento tra via Tritone e via Rosario Nicoletti.

Si tratta di un risultato importante, che segna un ulteriore e concreto avanzamento di un’opera strategica per la mobilità e la sicurezza del territorio, attesa da anni dai residenti della borgata di Sferracavallo.

Abbiamo seguito con costante attenzione questo intervento, sollecitandone l’avanzamento e rappresentando in più occasioni l’importanza strategica di un collegamento che consentirà di migliorare la viabilità, alleggerire il traffico sulle arterie esistenti e garantire un collegamento alternativo tra le borgate, con ricadute positive anche in termini di sicurezza e gestione delle emergenze.

Nei giorni scorsi ci siamo recati presso l’Assessorato regionale alle Infrastrutture proprio per sollecitare l’inizio dell’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di finanziamento, sulla base della prima documentazione anticipata dagli uffici comunali nelle more dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo da parte della Giunta.

Adesso è fondamentale che la Regione Siciliana proceda tempestivamente con l’emissione del decreto di finanziamento, affinché si possano rispettare le scadenze previste e compiere un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per Sferracavallo e per l’intero territorio.

Continueremo a seguire con la massima attenzione ogni passaggio istituzionale e amministrativo, affinché un’opera attesa da tanti anni dai cittadini possa finalmente diventare realtà».