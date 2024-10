Il Comune di Palermo, in collaborazione con i soggetti attuatori del progetto POC DimORA!, lancia un ciclo di cinque iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei senza dimora. L’obiettivo è promuovere una visione solidale e attiva del fenomeno dell’homelessness, riconoscendo le competenze e la partecipazione attiva delle persone senza fissa dimora nel loro percorso di reinserimento sociale. Gli eventi, che si svolgeranno per tutto il mese di ottobre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Senzatetto, offriranno momenti di confronto e incontro tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadini.

Tavola rotonda: competenze e risorse

Il primo appuntamento, una tavola rotonda dal titolo “POC DimORA! Come fare emergere le competenze delle persone senza dimora”, si terrà venerdì 18 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 presso il Polo per l’accoglienza “Casa San Francesco” in vicolo Infermeria dei Cappuccini n. 3. All’incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dell’ASP di Palermo e dell’RTI di progetto. L’obiettivo è discutere strategie per valorizzare le capacità e le risorse dei senza dimora, favorendone l’autonomia e il reinserimento sociale.

Incontri, sport e solidarietà

Il programma prosegue con una serie di iniziative diversificate: venerdì 25 ottobre, in Piazza XIII Vittime, si terrà “Il filo della reciprocità”, un evento di street food e distribuzione di coperte; sabato 26 ottobre, presso i Campi Sant’Ernesto in via Galileo Galilei n. 50, si svolgerà “InCampo!”, un torneo di calcio inclusivo. Domenica 27 ottobre, infine, due appuntamenti: una passeggiata sociale per le strade di Palermo dal titolo “I luoghi della legalità”, con partenza da Villa Bonanno angolo Corso Vittorio Emanuele alle 15:00, e “Talenti senza DimOra!”, un festival a Villa Filippina dalle 16:00 alle 22:00. Il festival prevede stand espositivi di oggetti e manufatti, degustazioni culinarie, performance canore e reading di poesie a cura degli ospiti dei Poli del progetto POC DimORA!.

POC DimORA!: un progetto integrato per l’autonomia

DimORA! è un progetto finanziato dal Comune di Palermo nell’ambito del PON Metro Palermo 2014-2020, Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale. Avviato nel 2018, il progetto vede la collaborazione di diverse realtà: Fondazione Don Calabria, Centro Diaconale Valdese, La Panormitana Cooperativa Sociale, Croce Rossa Italiana-Comitato di Palermo e Fondazione San Giuseppe dei Falegnami. Attraverso modelli di intervento integrati, il progetto mira a supportare le persone senza dimora nell’attivazione delle proprie risorse personali, favorendone l’uscita dal circuito assistenziale e il raggiungimento dell’autonomia. L’assessore alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie del Comune di Palermo, Rosi Pennino, sottolinea l’importanza di un impegno costante e crescente da parte delle istituzioni e del terzo settore, per garantire interventi volti all’autonomia e al riconoscimento dei diritti di chi vive in condizioni di marginalità estrema.