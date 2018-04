Match al Barbera

Il Palermo non riesce a vincere nemmeno contro la Cremonese e pareggia 1-1 al Barbera. Partita equilibrata all’inizio. I rosanero non riescono a incidere e allora ci prova la Cremonese. Al 22′ gol annullato a Garcia Tena per posizione di fuorigioco, il calciatore ospite aveva superato Pomini con un colpo di testa. Al 27′ aumenta la pressione dei rosanero che dopo un duetto Coronado-Aleesami vedono lo stesso norvegese portarsi alla conclusione con un rasoterra velenoso che sfiora il palo alla sinistra di Ujkani. A inizio ripresa il Palermo parte forte ma incredibilmente ancora con Gnahorè, servito da Nestorovski in area, non trova lo specchio della porta. Al 16′ rosanero in vantaggio con Coronado che spinge la palla da in porta dopo una violenta conclusione di Rispoli che Ujkani non trattiene. Ma al 38′ Scamacca batte il portiere rosanero in spaccata e gela un ‘Barbera’ che già pregustava un successo.