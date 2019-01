Il Palermo oggi potrà contare sul proprio vice-capitano: Andrea Rispoli. Il terzino rosanero si pensava potesse riposare in via precauzionale, soprattutto per le voci che lo vorrebbero fuori da Palermo. Invece nonostante i rumors Stellone ha deciso di puntare su di lui.

Un chiaro segnale che il tecnico vuole dare alla squadra: finchè siamo qui, tutto dobbiamo dare il nostro contributo. Questa scelta allontanerà le sirene del mercato? Difficile dirlo, Rispoli potrebbe anche aver voluto giocare per dare l’addio sul campo ai suoi tifosi, che soprattutto negli ultimi anni lo hanno stimato.

Il Parma, sfumato l’affare Caceres punta deciso su di lui. Il prezzo non è alto considerando che si tratta di un giocatore non proprio di primo pelo e a scadenza contrattuale. La perdita per i rosanero sarebbe certamente importante, nonostante Foschi abbia rassicurato tutti, mancano ancora 13 giorni e saranno molto lunghi.