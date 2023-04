La ventisettesima puntata

Un pareggio scialbo, un punto che serve a poco contro un Cosenza in salute ma battibilissimo. È amaro il pareggio del Palermo davanti al pubblico amico del Renzo Barbera. Lo 0-0 della squadra di Corini evidenzia un problema in attacco ma anche di gioco. La squadra ha frenato. Gli infortuni non possono essere un alibi soprattutto perché quando non si tira realmente in porta per 90 minuti e l’avversario impegna due volte il portiere e segna anche (in fuorigioco) è segno che qualche cosa non va.

Questo ed altri argomenti nella ventisettesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà in onda martedì 11 aprile alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Palermo a tre punti dalla zona play off

In una giornata dove la maggior parte dei risultati è stata sfavorevole al Palermo in ottica play off, il pareggio comunque non allontana la squadra rosanero dall’ottavo posto che dista 3 lunghezze. Se Reggina e Parma hanno vinto i rispettivi incontri a Cittadella e con Venezia e sono scappate rispettivamente a +5 e +4 dai siciliani, il Pisa ha impattato 0-0 in casa col Cagliari e rimane 3 punti sopra i rosa.

È chiaro che la squadra adesso debba riprendere il proprio ritmo per poter tornare a sperare di poter centrare un obiettivo che è mutato in corsa.

Fischi al Barbera

Al termine del match sono arrivati i fischi per la squadra che ha offerto una delle prestazioni peggiori in questa stagione. Basti pensare che il migliore in campo è stato Pigliacelli.

Esperimento Segre a destra

La novità tattica proposta nell’ormai consueto 3-5-2 iniziale di Eugenio Corini è stata sicuramente quella di Jacopo Segre a destra al posto di Valente. Un esperimento che non è sembrato andare bene. Nei primi minuti il numero 8 ha risposto bene, poi si è spento. Ha giocato in un ruolo ed in una posizione non sua e si è visto.

Diversi rientri ma è mancata la luce

Positivi i ritorni di Nedelcearu e Marconi in difesa, mentre Verre a centrocampo non è riuscito ad incidere più di tanto. Niente da fare per Brunori. Il bomber ha provato con buona volontà a rendersi pericoloso. Ha anche tentato la via della rete concludendo in porta ma ha fatto il solletico più delle volte al portiere del Cosenza.

Soleri non è riuscito a concludere verso la porta mentre quando Corini nel finale è passato al 4-3-3 con gli ingressi di Tutino, Vido, Sala, Valente e Damiani la squadra non è riuscita ad avere la marcia in più. Troppo poco tempo per riuscire ed anzi Pigliacelli ha salvato nel finale con i calabresi che avevano anche fatto rete annullata per fuorigioco.

È letteralmente mancata la luce a centrocampo: contrasti ok ma impostazione assolutamente da rivedere. Gomes e Saric non sono riusciti ad aiutare Verre. Le azioni sono latitate. La nota positiva è il fatto che il Palermo non abbia subito gol, ma è una magra consolazione.

Venezia nel mirino

A Venezia, sabato prossimo 15 aprile, servirà ben altro. Una squadra più convinta dei propri mezzi e con un gioco meno confusionario. A patto che si trovi il regista e che gli uomini siano più in salute. Non sarà facile: sono doti che non si acquisiscono dall’oggi al domani e c’è da guardare l’avversario che ha bisogno di punti per continuare la sua lotta salvezza.