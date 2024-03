Il progetto presentato al molo trapezoidale

Una mappa interattiva che permetterà di tracciare ed individuare in maniera veloce i monumenti e i siti di interesse della città. Questo è il concetto che sta alla base di Palermo Digital Maps, un progetto finanziato dall’assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana e dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’idea presentata questa mattina presso il Morettino Coffee Lab del Molo Trapezoidale di Palermo e che si basa su una serie di laboratori che mirano a coinvolgere ragazzi e ragazze dai 16 ai 35 anni.

Palermo Digital Maps, che cos’è?

I giovani come base per il futuro. L’innovazione tecnologica come strumento per far conoscere bellezze e siti d’interesse del capoluogo siciliano. A spiegare le caratteristiche del progetto è stato Tommaso Di Matteo, presidente della Mezzogiorno Foundation e sostenitore in prima linea dell’iniziativa. “E’ stato per noi un piacere poter essere fra i promotori del progetto – sottolinea Di Matteo -. Esso prevede la realizzazione di alcuni laboratori che permetteranno la creazione di una piantina monumentale della città. Un progetto che mira a coniugare tradizione ad innovazione. La tradizione secolare dei nostri monumenti con l’innovazione dovuta all’inserimento di tecnologie e di portali digitali. Siamo convinti e certi che questo sarà la base di un nuovo punto di snodo che porterà alla città del 2050”.

L’idea prevede di realizzare un’app e un sito interattivo che fungano da mappa informatica per turisti e cittadini. Un progetto che è piaciuto all’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, presente questa mattina all’inaugurazione del progetto. Contesto nel quale l’esponente della Giunta Schifani ha voluto esprimere il proprio plauso ai tanti giovani siciliani che si stanno mettendo in gioco per rilanciare l’economia dell’Isola in prima persona. “Ho visto tanti giovani che si vogliono affacciare al mondo dell’imprenditoria, che hanno una loro capacità culturale e hanno le idee chiare – ha evidenziato l’esponente di Forza Italia, il quale ha aggiunto -. Stiamo cercando come assessorato alle Attività Produttive di mettere in campo una serie di misure a sostegno di startup, idee e progetti di questi ragazzi”.