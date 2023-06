L’omaggio del club di viale del Fante al rocker modenese di fede interista

Due giorni di note che hanno incantato gli oltre 70.000 spettatori presenti ai due concerti di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera. Non poteva mancare la nota di colore. Rosanero per la precisione dato che il rocker modenese si è esibito nell’impianto di casa del Palermo.

Ed il club di viale del Fante presieduto da Dario Mirri ha omaggiato il Blasco con la maglia numero 23. Questo il messaggio sui social del Palermo Fc: “Solo un grande amore può portare migliaia di persone a cantare e sognare sugli spalti di uno stadio. Che siano i colori della nostra squadra o le canzoni della nostra vita. Grazie di tutto Komandante. A casa nostra sarai sempre a casa tua”.

Una maglia rosanero per un tifoso nerazzurro: è noto che Vasco Rossi sia di fede interista che ha esaltato la calorosa accoglienza del suo popolo al Barbera e della città.

Vasco saluta, Lagalla “Rendere il Barbera accogliente per gli eventi”

Ed intanto Vasco Rossi lascia il capoluogo siciliano all’indomani del suo secondo concerto che ha segnato anche il secondo sold out. Un successo di pubblico e un grande indotto per la città che è tornata, con questi concerti, ai grandi eventi.

Ma prima di andare via il saluto col sindaco Roberto Lagalla. Un abbraccio che è stato anche l’occasione per raccontare la visione della Palermo dei Grandi eventi “Si è aperta una nuova stagione dei concerti e degli spettacoli in una città che, negli ultimi anni, è stata quasi messa da parte sotto questo punto di vista. Con Vasco Rossi l’impianto di viale del Fante ha riaperto ai concerti dopo 25 anni e adesso l’impegno dell’amministrazione, con la collaborazione del Palermo Fc, deve essere rivolto a trovare le soluzioni per rendere il Barbera uno stadio più ospitale. Senza dimenticare gli sforzi che questa amministrazione, insediata da un anno, sta mettendo in campo su altre aree come il Velodromo, i Cantieri culturali della Zisa e, in prospettiva, anche il Palazzetto dello sport per renderle idonee a ospitare spettacoli e grandi artisti” ha detto il sindaco.

Disagi limitati e nessun incidente

“Le due serate di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera sono state una festa. I concerti di ieri e giovedì dimostrano che Palermo può ospitare grandi eventi. I palermitani e la gente arrivata da tutta Italia ha vissuto questa esperienza con compostezza e, per questa ragione, li ringrazio. E se entrambe le serate sono trascorse nel massimo della sicurezza, il mio plauso va a chi per giorni si è speso affinché l’evento si svolgesse senza causare disagi, a cominciare dal Coc (Centro operativo comunale), coordinato dalla Protezione civile comunale, la polizia municipale e tutte le forze dell’ordine” ha aggiunto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Di cose da mettere a punto ce ne sono parecchie ma il sindaco guarda, intanto, al ritorno agli eventi.

