Viabilità rivoluzionata da Mondello al centro città

E’ il giorno della Palermo Half Marathon. La manifestazione podistica, giunta alla sua decima edizione, parte e si conclude in viale Regina Elena, a Mondello, dopo essersi snodata su un percorso di oltre 20 chilometri in cui verranno toccate diverse aree nevralgiche del capoluogo siciliano, dal parco della Favorita a via Libertà. per consentire lo svolgimento della gara, già a fine settembre, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo aveva emesso un’ordinanza (la 1286) per disciplinare tutti i divieti e le chiusure al traffico necessari. Un atto emanato quindi con largo anticipo rispetto alla gara e che comporta, logicamente, una rivoluzione sul fronte della viabilità.

Si corre l’Half Marathon, diverse strade chiuse

Un lungo tappeto di runners che inizia la propria marcia da Mondello dalle prime luci della mattina. Dalle 8 alle 12.30 del 22 ottobre non si può transitare in viale Regina Elena, nel tratto fra via Anadiomene e piazza Valdesi; piazza Valdesi, intera piazza escluso tratto a destra compreso fra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia; viale Margherita di Savoia, intero tratto (in questo caso veicoli provenienti da Mondello avranno obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro all’altezza di via Mater Dolorosa; viale Diana, tratto compreso fra via Margherita di Savoia e piazza Leoni; viale Ercole, tratto compreso da cancello Giusino a viale del Fante (passaggio Villa Niscemi e Palazzina Cinese); piazza dei Quartieri, intero tratto; via Case Rocca, tratto di collegamento viale del Fante/viale Ercole; piazza Leoni, tratto compreso fra viale Ercole e via dell’Artigiliere; via dell’Artigliere, tratto fra piazza Leoni e piazza Vittorio Veneto.

Coinvolto anche il centro città

E ancora via Del Bersagliere, intero tratto; via del Granatiere, intero tratto; piazza Vittorio Veneto, tratto compreso fra via Libertà e via dell’Artigliere (sarà consentito il transito veicolare ai mezzi provenienti da viale Croce Rossa verso via Brigata Verona; via Libertà, intero tratto sulla carreggiata centrale. In tutte le strade che confluiscono sulla stessa, dovrà essere collocato il segnale temporaneo di strada senza uscita; piazza Castelnuovo, divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare dalle ore 7 fino alle 12.30; via della Favorita, intero tratto fra largo Willy Brandt e il cancello Est; largo Willy Brandt; via Principe di Scalea, tratto fra viale Galatea e viale Regine Margherita.

Divieti di sosta in decine di strade

Inoltre, a tali limitazioni si aggiungerà la previsione del divieto di sosta con rimozione coatta, valido dalle 6.30 alle 12.30 del 22 ottobre 2023, su piazza Vittorio Veneto; via dell’Artigliere; via Del Granatiere; via Libertà, tratto fra piazza Ruggero Settimo/Castelnuovo e piazza Mordini/Crispi; piazza Castelnuovo; via Turati; viale Regine Elena; piazza Valdesi; viale Margherita di Savoia; via Paolo Giaccone; via Sebastiano Bosio; piazza dei Quartieri; via della Favorita; largo Willy Brandt; via Mater Dolorosa; piazza Pallavicino. Secondo quanto previsto dall’ordinanza, la polizia municipale riaprirà il transito veicolare delle vie e piazze interessate alle manifestazione dopo il passaggio dell’ultimo concorrente e delle auto dell’organizzazione. Dai provvedimenti sono escluse le autovetture di soccorso, delle forze dell’ordine, dell’organizzazione in emergenza e scorta degli atleti.