Squadre antincendio in azione, vento alimenta il rogo

Fiamme all’interno della Favorita a Palermo. Un incendio di grosse proporzioni è divampato all’interno del parco all’altezza tra via Margherita di Savoia e via Mater Dolorosa. Il rogo è scoppiato attorno alle 15 per cause ancora da accertare sulla carreggiata in direzione Mondello.

Lotta contro il tempo, interventi con due elicotteri

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e personale della protezione civile. In azione anche due elicotteri della forestale con lanci d’acqua. Arrivati anche i carabinieri e due autobotti dei pompieri per domare le fiamme. E’ ormai una lotta contro il tempo per evitare che l’incendio si propaghi all’interno del parco, il polmone verde del capoluogo siciliano.

La polizia municipale sta visionando e vigilando sulle operazioni di spegnimento. Al momento le fiamme sono alimentate dal vento che sta spingendo il rogo in direzione Palermo. Il fuoco ha anche attecchito non solo nell’erba secca che c’è a margine di viale Regina Elena ma anche in alcune parti del costone roccioso.

Almeno per il momento nessuna limitazione al traffico. Dal luogo una lunga colonna di fumo visibile da molte parti della città. Tanti però i curiosi che si fermano per vedere l’incendio.











L’assessore comunale con delega – tra le altre – alle Politiche ambientali, Andrea Mineo è sul posto. A coordinare le operazioni di spegnimento assieme a lui c’è anche Giuseppe Provinzano, direttore della Riserva di Monte Pellegrino.

Strada chiusa in direzione Mondello

Nel frattempo il traffico è stato bloccato in direzione Mondello. Le vetture stanno deviando facendo manovra ad U verso Palermo. E’ probabile che per evitare tale manovra venga estesa l’area di blocco. In precedenza i mezzi di soccorso hanno avuto difficoltà ad intervenire. Il fronte del fuoco si sta avvicinando in modo preoccupante degli alberi del Parco.

Fiamme vicine ai tralicci della luce

Il rogo prosegue la sua corsa ed è vicino ai tralicci dell’alta tensione. Squadre dell’Enel sul posto.

Canadair in azione, fiamme vicino Casa Natura

Entrano in azione anche due canadair per domare le fiamme che minacciano sempre più la zona. Sono stati effettuati già una decina di lanci di acqua sulla base dell’incendio che però si sta spostando verso l’area di Casa Natura.

Dal Comune, “Incendio sotto controllo”













Secondo quanto riferiscono fonti del Comune, l’incendio sarebbe sostanzialmente sotto controllo sia a terra che sui costoni di Monte Pellegrino. Intanto proseguono i lanci d’acqua di due canadair che, rifornendosi nel vicino golfo di Mondello, stanno continuando in maniera incessante i lanci d’acqua.

In aggiornamento

Like this: Like Loading...