Il limite di velocità a 30 chilometri orari sulla strada che collega Palermo a Mondello continua a far discutere. Dopo la segnalazione pubblicata da BlogSicilia, il tema non si è spento. Anzi, nelle ultime settimane il malcontento degli automobilisti è cresciuto, soprattutto per la presenza, più volte segnalata e avvistata, di controlli con autovelox lungo il tratto interessato. Il punto non riguarda la necessità di garantire la sicurezza stradale, principio che resta centrale in ogni scelta di regolazione del traffico. Il nodo, semmai, è un altro: quel limite appare a molti automobilisti praticamente impossibile da rispettare in modo naturale, senza creare rallentamenti, incertezze e brusche variazioni di velocità lungo una strada che, per conformazione e funzione, viene percepita come asse di collegamento verso la borgata marinara.

Gli autovelox e il rischio della “trappola”

Il tema degli autovelox rende la vicenda ancora più delicata. In queste settimane, infatti, diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di controlli proprio nel tratto in cui è stato introdotto il limite dei 30 chilometri orari. Da qui nasce la domanda che molti cittadini si pongono: siamo davanti a una misura realmente pensata per aumentare la sicurezza o a un limite destinato soprattutto a produrre sanzioni? La percezione, nel caso della strada verso Mondello, è che il nuovo limite rischi di trasformarsi in una sorta di trappola per automobilisti, soprattutto in assenza di una comunicazione pubblica adeguata e di una spiegazione chiara sulle ragioni tecniche che hanno portato alla scelta. Un conto è intervenire in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali pericolosi, aree residenziali dense o punti critici della viabilità. Altro conto è fissare un limite così basso su un tratto che gli utenti della strada continuano a percepire come una via di scorrimento verso una delle località più frequentate di Palermo.

Cosa prevede la legge sui 30 km/h

La normativa consente di introdurre limiti inferiori ai 50 chilometri orari nei centri abitati, ma non come scelta generica o indistinta. Il Codice della strada prevede che gli enti proprietari possano fissare limiti diversi solo su determinate strade o tratti di strada, quando le caratteristiche concrete del luogo rendano opportuna una regolazione differente. La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui limiti di velocità in ambito urbano chiarisce ulteriormente il principio: il limite a 30 chilometri orari deve essere legato a condizioni specifiche e motivate. Tra queste rientrano, ad esempio, l’assenza di marciapiedi, il forte movimento pedonale, la presenza di attraversamenti non semaforizzati, restringimenti anomali della carreggiata, pendenze elevate, tratti tortuosi, frequenti intersezioni, uscite carrabili, scuole, asili, ospedali, luoghi di culto, impianti sportivi o aree con particolare presenza di pedoni e ciclisti. In altre parole, il limite dei 30 km/h non è vietato. Ma deve essere credibile, proporzionato, coerente con la strada su cui viene applicato e sostenuto da una motivazione puntuale.

Il principio di proporzionalità

Il problema, dunque, non è la legittimità astratta del limite, ma la sua proporzionalità. La stessa disciplina nazionale richiama la necessità di bilanciare sicurezza e scorrevolezza del traffico, evitando provvedimenti che possano generare code, ingorghi o comportamenti disordinati. Su questo punto la questione della strada per Mondello diventa evidente. Chi percorre quel tratto si trova davanti a un limite molto basso rispetto alla percezione naturale della carreggiata. Per mantenere i 30 chilometri orari è necessario guidare con un’attenzione quasi artificiale al tachimetro, con il rischio di rallentare il flusso e creare differenze di comportamento tra chi rispetta rigidamente il cartello e chi continua a procedere secondo l’abitudine consolidata. La sicurezza stradale, per essere efficace, deve essere anche comprensibile. Un limite percepito come irragionevole rischia di essere disatteso, alimentando sfiducia verso la segnaletica e verso i controlli.

La richiesta di chiarezza al Comune

Per questo sarebbe utile che il Comune di Palermo chiarisse pubblicamente le ragioni del provvedimento. Quali sono le criticità rilevate su quel tratto? Esistono dati recenti sull’incidentalità? Il limite è legato a condizioni strutturali della strada, alla presenza di pedoni, alla stagione estiva, ai flussi verso Mondello o ad altre valutazioni tecniche? Sono domande semplici, ma decisive. Perché un limite a 30 chilometri orari può essere pienamente giustificato in molti contesti urbani, ma deve poggiare su motivazioni riconoscibili e verificabili. Soprattutto se, accanto al nuovo limite, compaiono anche gli autovelox. In assenza di spiegazioni, il rischio è che una misura presentata come intervento di sicurezza venga letta dai cittadini come l’ennesima occasione per fare cassa sulla pelle degli automobilisti.