Chi percorre abitualmente la strada che collega Palermo a Mondello, attraversando la discesa all’uscita del Parco della Favorita, se n’è accorto da qualche settimana: lungo uno dei tratti in estate più trafficati della città, sono comparsi i nuovi cartelli con il limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Un cambiamento significativo rispetto al precedente limite di 50 chilometri orari, che sta già facendo discutere automobilisti e residenti. Il tratto interessato è quello che conduce verso la borgata marinara, una strada ampia e tradizionalmente utilizzata come asse di collegamento veloce tra la città e Mondello.

Un limite che molti definiscono “impossibile”

Il problema, secondo molti automobilisti, non sarebbe tanto la necessità di aumentare la sicurezza stradale quanto la concreta applicabilità del provvedimento. Rispettare il nuovo limite, infatti, appare complicato.

Chi scrive ha provato a mantenere i 30 chilometri orari lungo il tratto interessato, verificando però come la velocità finisca inevitabilmente per rallentare il flusso del traffico, creando code e incertezze tra gli automobilisti che si accorgono dei nuovi segnali e quelli che invece continuano ad adeguarsi alla precedente abitudine di percorrenza.

Il rischio percepito da molti cittadini è che una modifica così drastica, introdotta senza una comunicazione forte e senza particolari interventi strutturali sulla carreggiata, possa trasformarsi più in una fonte di sanzioni che in una reale misura di prevenzione.

La percezione dei cittadini e il tema degli autovelox

È soprattutto questo il punto che sta alimentando il malcontento. In assenza di una campagna informativa chiara o di spiegazioni pubbliche dettagliate sulle ragioni della scelta, il cittadino rischia di vivere il nuovo limite come una sorta di “trappola” in preparazione all’installazione di autovelox o controlli elettronici.

Una percezione che il Comune farebbe bene a non sottovalutare. Quando si interviene su abitudini consolidate di mobilità urbana, soprattutto su arterie molto frequentate, il tema della comunicazione diventa centrale quanto quello della sicurezza.

Sicurezza stradale sì, ma servono equilibrio e buon senso

La riduzione della velocità nelle aree urbane è una tendenza ormai diffusa in molte città europee e italiane, spesso collegata alla necessità di ridurre incidenti e migliorare la convivenza tra automobili, ciclisti e pedoni.

Ma ogni strada ha caratteristiche diverse. E il tratto della discesa verso Mondello, almeno nella percezione comune degli automobilisti, appare difficilmente compatibile con un limite così basso.

Per questo sarebbe probabilmente utile una riflessione ulteriore da parte dell’amministrazione comunale, valutando se il limite dei 30 chilometri orari sia davvero proporzionato al contesto oppure se possano essere individuate soluzioni più equilibrate, capaci di coniugare sicurezza e fluidità del traffico senza trasformare uno degli assi principali verso Mondello in un imbuto quotidiano.