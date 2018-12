È stata l’ennesima notte di incendi di rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad una nuova notte di attività a spegnere i roghi appiccati da una parte all’altra della città alle montagne di sacchetti. Anche la notte scorsa al 115 sono giunte decine di richieste. Squadre in azione soprattutto in via Messina Marine, via Guadagna, via Dedodato, via Belmonte Chiavelli, via Pf3, via Aloi, via Cartagine, via Di Vittorio, via Girardengo, via Guido Rossa. Fiamme anche in via Jung.

La Rap ha schierato sei squadre con pale meccaniche che rimuoveranno i cumuli di rifiuti e l’amministratore unico Giuseppe Norata ha diramato un ordine di servizio interno per chiedere due ore di straordinario a ognuno dei circa 400 lavoratori che fanno parte del settore della raccolta indifferenziata.

(nelle foto scattate questa mattina la situazione dei rifiuti in zona Ammiraglio Rizzo)