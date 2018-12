La raccolta ferma da una settimana

Vigili del fuoco ancora in azione tutta la notte per spegnere i roghi di rifiuti a Palermo. Una ventina gli interventi in ogni zona della città. Cumuli di spazzatura in fiamme sono spenti nel quartiere di Falsomiele in via del Levriere, in via del Bassotto, in via della Giraffa e in fondo Motisi.

Roghi anche allo Zen in via Agesia di Siracusa e in via Giuseppe Capparozzo. Altri interventi in via padre Massimiliano Kolbe, in via della Concordia. Le squadre dei pompieri sono intervenute anche a Brancaccio in via della Conciliazione e in via padre Francesco Spoto.

Pompieri in azione in via Ammiraglio Rizzo dove sono stati spenti due incendi, in viale Michelangelo, in via Castellana, in via Mendola ad angolo con via Marinuzzi, in via Angelo Maiorana, nel quartiere Uditore.