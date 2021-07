L’appello della Cgil che esprime preoccupazione

“Chiediamo con forza al ministero delle Politiche agricole di rivedere la scelta che taglia le sovvenzioni del 2021 e ridimensiona le giornate di corsa per l’ippodromo di Palermo”. A chiederlo è il segretario generale Slc Cgil Marcello Cardella, che esprime preoccupazione per la decisione annunciata in questi giorni che penalizza la storica struttura sportiva di viale del Fante a Palermo.

A rischio la “continuità” della struttura

“Considerare l’ippodromo di Palermo come un impianto ‘nuovo’ è un grave errore di valutazione che mette a rischio la continuità della struttura e con essa lo sviluppo occupazionale previsto dal progetto della Sipet – prosegue Cardella -. Abbiamo lottato insieme alle maestranze per la rinascita dell’ippodromo di Palermo e abbiamo condiviso il progetto di sviluppo della società che gestisce l’Ippodromo della Favorita e del Comune di Palermo per dotare la città di un impianto che, oltre all’aspetto sportivo, può offrire opportunità di svago e di intrattenimento per il tempo libero con la programmazione di grandi eventi, l’apertura del parco avventura e altri servizi di accoglienza come gelateria, pizzeria e ristorante. La sua riapertura nel mese di maggio ha consentito la riassunzione di parte del personale che per le cause a tutti note aveva perso il posto di lavoro e con esso la speranza di futuro”.

Tremano le maestranze impiegate

La Slc Cgil, a tutela della continuità occupazionale delle attuali maestranze e di un possibile sviluppo che veda l’ippodromo di Palermo come punto di riferimento culturale e non solo sportivo, condivide la presa di posizione della società e del Comune di Palermo e invita il ministero “a rivalutare la sua decisione per il bene della città e dei lavoratori”.

I criteri adottati dal ministero

Il ministero delle Politiche Agricole ha diminuito le giornate di corsa, facendole scendere da 45 a 40, ed ha tagliato le sovvenzioni per il 2021. Nondimeno non ha riconosciuto l’impianto di viale del Fante come storico, uno status che ha determinato questi ridimensionamenti e che rischia di dare una mazzata grave al movimento del trotto palermitano. In sostanza, il ministero considera la struttura di nuova apertura e pertanto, non vengono presi in considerazione i requisiti risalenti a prima del 2018 e che darebbero diritto ad avere i sussidi per l’anno in corso. Da notare come l’ippodromo della Favorita sia stato inaugurato il 21 dicembre 1953.