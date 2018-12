Parma – Chievo: il giocatore dei veronesi Tanasijevic è stato ammonito dall’arbitro La Penna. Direttore di gara noto, anzi più che conosciuto tra i tifosi del Palermo a causa delle vicende dell’anno scorso in finale playoff di Serie B.

La cosa che farà sorridere i tifosi siciliani è il motivo della sanzione di La Penna: il giocatore clivense secondo quanto raccontato dal telecronista dell’incontro ha trattenuto oltre il dovuto il pallone in panchina, non consentendo ai giocatori del Parma di riprendere velocemente il gioco.

Effettivamente il giocatore del Chievo è stato ingenuo. Se avesse studiato l’arbitro saprebbe che i palloni vanno tirati in campo quando l’avversario attacca. La Penna non fece granchè quando i giocatori del Frosinone, soprattutto Citro, gettarono diversi palloni a gioco in corso per evitare che il Palermo attaccasse pericolosamente nei minuti finali.

Sta di fatto che già sui social le reazioni dei sostenitori del Palermo sono abbastanza colorite per usare un eufemismo. Bravo La Penna, dagli errori si impara.