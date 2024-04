Iniziativa dell'Assessorato Attività Produttive della regione su impulso del Mimit



Anche la Sicilia ha aderito alla Giornata del Made in Italy del 15 aprile. Una giornata che si è moltiplicata per tre – dal 14 al 16 aprile – grazie all’evento realizzato dall’Assessorato alle attività produttive della Regione siciliana, progetto inserito tra gli eventi promossi dal ministero per le Imprese e il Made in Italy.

Tre giorni per il Made in Italy a Palermo

Obiettivo del progetto è mettere in risalto le eccellenze artigianali dell’Isola. L’iniziativa dell’ amministrazione regionale ha coinvolto le imprese palermitane dal 14 al 16 aprile. Nell’arco dei tre giorni, aziende di vari settori come quello tessile, del sistema casa, dell’oreficeria e dell’agroalimentare, hanno allestito nei propri negozi del capoluogo una vetrina, per mettere in risalto le produzioni delle maestranze locali ed esponendo il logo dell’evento nazionale.

«Abbiamo scelto il titolo “Celebrando il Made in Italy: saper fare e creatività in vetrina” – dichiara l’assessore Edy Tamajo – perché vogliamo invitare le aziende a mettere in mostra l’arte e il design che caratterizzano lo stile italiano celebrando, al tempo stesso, il patrimonio storico e creativo del nostro Paese. L’iniziativa accolta dal Mimit rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla qualità delle produzioni locali e il saper fare degli artigiani e delle giovani imprenditrici che operano in Sicilia». Anche alcuni maestri pasticceri palermitani hanno partecipato al progetto, proponendo al pubblico un dolce ispirato al Made in Italy, esposto nelle vetrine delle pasticcerie e offerto gratuitamente.

Ecco le 16 aziende palermitane che hanno aderito alla Giornata del Made in Italy

Oreficeria

MARCO CUPPARI JEWELS (in corso Calafafimi 136 A)

ROBERTO INTORRE (in via Bara all’Olivella 115)

FRANCO PADIGLIONE GIOIELLI (in via Federico Pipitone 89)

Moda e Accessori

VUEDU FACTORY (via Sperlinga 32)

IRENE FERRARA SPAZIO IF (via Principe di Granatelli 65)

MARIANNA VIGNERI (via Principe di Granatelli 65)

COCCADORO (piano terra di Palazzo Riso corso Vittorio Emanuele)

Sistema Casa

I COLORI DEL SOLE (via Vittorio Emanuele 89/91 e 262/264 e via Riccardo Wagner 11/b)

NINO PARRUCCA CERAMICHE (via Riccardo Wagner 16/18)

PATRIZIA ITALIANO CERAMICHE (piano terra di Palazzo Riso corso Vittorio Emanuele)

MARTINA CIACCIO (via Civiletti 12)

SUSANNA DE SIMONE LA FABBRICA DELLA CERAMICA (via Massimo D’Azeglio 21)

Maestri pasticceri

CAPPELLO (via Colonna Rotta 68 e via Nicolò Garzilli 19)

OSCAR DAL 1965 (via Mariano Migliaccio 39)

BAR COSTA – (il punto vendita presso nuova Marina Yachting – Porto)

BADALAMENTI Mondello (via Lorenzo Iandolino 76)